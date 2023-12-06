Тен Хаг объяснил перевод Рэшфорда в запас

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг объяснил, почему не включил нападающего Маркуса Рэшфорда в стартовый состав на матч против "Челси".

Рэшфорд совершенно провалил выезд к "Ньюкаслу" в минувший уикенд. После поражения 1:0 на "Сент-Джеймс Парк" Тен Хаг пообещал поговорить с подопечным.



В результате Рэшфорд был переведен на скамейку запасных, однако во время короткого общения с прессой перед матчем против "Челси" Тен Хаг заверил, что это не наказание для Маркуса.



"Нет, мы плохо сыграли как команда, поэтому мы не можем винить в этом отдельных игроков. Это часть ротации. У нас очень хорошая, энергичная передняя линия, и каждый должен быть готов помогать команде", — сообщил Тен Хаг Amazon Prime.