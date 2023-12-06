Тен Хаг объяснил перевод Рэшфорда в запас

Маркус Рэшфорд Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг объяснил, почему не включил нападающего Маркуса Рэшфорда в стартовый состав на матч против "Челси".

Рэшфорд совершенно провалил выезд к "Ньюкаслу" в минувший уикенд. После поражения 1:0 на "Сент-Джеймс Парк" Тен Хаг пообещал поговорить с подопечным.

В результате Рэшфорд был переведен на скамейку запасных, однако во время короткого общения с прессой перед матчем против "Челси" Тен Хаг заверил, что это не наказание для Маркуса.

"Нет, мы плохо сыграли как команда, поэтому мы не можем винить в этом отдельных игроков. Это часть ротации. У нас очень хорошая, энергичная передняя линия, и каждый должен быть готов помогать команде", — сообщил Тен Хаг Amazon Prime.


Метки Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Рэшфорд, Тен Хаг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.12.2023 23:00

Количество просмотров Просмотров: 175



Поиск: