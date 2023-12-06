Пол Скоулз ответил Антони
Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз ответил на возмущение вингера "красных дьяволов" Антони.
Ранее днем Антони обвинил бывших игроков "Юнайтед" в несправедливой критике. 23-летний бразилец пожаловался, что авторитетные личности устраивают "цифровой суд" над ним.
Реакция Скоулза, который неоднократно критиковал Антони в предыдущие месяцы, не заставила себя ждать. Как экс-игрок "Аякса" и хотел, он получил дельный совет, а также пожелание удачи на матч против "Челси".
"Бегай как можно быстрее, вперед и назад, забивай голы и создавай голы, пожалуйста. Удачи сегодня вечером, мой друг", — сообщил Скоулз в инстаграме.
06.12.2023 22:00
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Леща от чечелины получил просто)
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рыжий пёс
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царь АПЛ
надо слушать
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рыжий тигр
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