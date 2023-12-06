Пол Скоулз ответил Антони

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз ответил на возмущение вингера "красных дьяволов" Антони.

Ранее днем Антони обвинил бывших игроков "Юнайтед" в несправедливой критике. 23-летний бразилец пожаловался, что авторитетные личности устраивают "цифровой суд" над ним.



Реакция Скоулза, который неоднократно критиковал Антони в предыдущие месяцы, не заставила себя ждать. Как экс-игрок "Аякса" и хотел, он получил дельный совет, а также пожелание удачи на матч против "Челси".



"Бегай как можно быстрее, вперед и назад, забивай голы и создавай голы, пожалуйста. Удачи сегодня вечером, мой друг", — сообщил Скоулз в инстаграме.