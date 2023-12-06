Пол Скоулз ответил Антони

Пол Скоулз Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз ответил на возмущение вингера "красных дьяволов" Антони.

Ранее днем Антони обвинил бывших игроков "Юнайтед" в несправедливой критике. 23-летний бразилец пожаловался, что авторитетные личности устраивают "цифровой суд" над ним.

Реакция Скоулза, который неоднократно критиковал Антони в предыдущие месяцы, не заставила себя ждать. Как экс-игрок "Аякса" и хотел, он получил дельный совет, а также пожелание удачи на матч против "Челси".

"Бегай как можно быстрее, вперед и назад, забивай голы и создавай голы, пожалуйста. Удачи сегодня вечером, мой друг", — сообщил Скоулз в инстаграме.


Метки Антони, Манчестер Юнайтед, Скоулз

Автор mihajlo   

Дата 06.12.2023 22:00

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  1. kukuruzko 06.12.2023 22:46 # kukuruzko
    Леща от чечелины получил просто)

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  2. irbis85 06.12.2023 22:18 # irbis85
    рыжий пёс

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  3. kagawa 06.12.2023 22:16 # kagawa
    царь АПЛ
    надо слушать

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  4. kapitoxa 06.12.2023 22:12 # kapitoxa
    рыжий тигр

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