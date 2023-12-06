"Ювентус" охладел к Санчо

"Ювентус" поставил на паузу свой интерес к вингеру "Манчестер Юнайтед" Джейдону Санчо.

Вот уже три месяца Санчо находится в опале у главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага, поддерживая форму с игроками из академии "красных дьяволов".



Ожидается, что Санчо покинет "Юнайтед" в январе, и "Ювентус" виделся одним из наиболее реалистичных вариантов для бывшего игрока дортмундской "Боруссии".



Несмотря на интерес из Саудовской Аравии, Санчо предпочитает остаться в Европе, однако переезд 23-летнего англичанина в Турин более не выглядит реалистичным.



Как утверждает итальянское издание Tuttosport, "Ювентус" вышел из переговоров по Санчо ввиду дороговизны этой сделки и теперь переключился на Доменико Берарди из "Сассуоло", в качестве запасного варианта рассматривая Георгия Судакова из "Шахтера".