"Ювентус" охладел к Санчо
"Ювентус" поставил на паузу свой интерес к вингеру "Манчестер Юнайтед" Джейдону Санчо.
Вот уже три месяца Санчо находится в опале у главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага, поддерживая форму с игроками из академии "красных дьяволов".
Ожидается, что Санчо покинет "Юнайтед" в январе, и "Ювентус" виделся одним из наиболее реалистичных вариантов для бывшего игрока дортмундской "Боруссии".
Несмотря на интерес из Саудовской Аравии, Санчо предпочитает остаться в Европе, однако переезд 23-летнего англичанина в Турин более не выглядит реалистичным.
Как утверждает итальянское издание Tuttosport, "Ювентус" вышел из переговоров по Санчо ввиду дороговизны этой сделки и теперь переключился на Доменико Берарди из "Сассуоло", в качестве запасного варианта рассматривая Георгия Судакова из "Шахтера".
06.12.2023 21:00
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О, даже побирушки поняли, что он не соответствует ценнику.
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