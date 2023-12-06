Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил на критику экспертов Sky Sports Гари Невилла, Джейми Каррагера и Мики Ричардса.

Все три своих последних матча в Премьер-Лиге — против "Тоттенхэма", "Ливерпуля" и "Челси" — "Челси" завершил вничью, на фоне чего трое упомянутых экспертов заговорили о проблемах в игре "горожан".



Однако Гвардиола считает, что эксперты заблуждаются и критикуют его команду только из-за ее успехов.



"У меня есть ощущение, что мы выиграем Премьер-Лигу, если сохраним этот уровень. Мы выиграем ее снова".



"Мы сделаем это, если сохраним уровень, на котором сыграли против "Ливерпуля" и "Тоттенхэма". Я подпишусь под этими словами прямо сейчас. Мы не победили 5:0 — мы сыграли вничью, но я бы подписался под этим прямо сейчас, учитывая то, как мы провели эти два последних матча".



"Я не знаю, сможем ли мы продержаться весь сезон, и в этом наш вызов".



"Мне нечего сказать насчет экспертов. Возможно, я ошибаюсь, но я думаю, самоуспокоенность здесь не при чем. Я знаю своих игроков и знаю, как они бегают. Они ведут себя выдающимся образом".



"Гари Невилл знает, как сложно выиграть Премьер-Лигу четыре раза подряд, иначе бы он сделал это в лучший период "Манчестер Юнайтед". Но он этого не сделал".



"Я вижу свою команду. Вижу, как они сражаются, как они прессингуют, как они стараются до самого конца и как они расстроены, когда мы пропускаем".



"Может быть, я ошибаюсь, и они видят все, что не вижу я, но я не чувствую того, что чувствуют они".



"Джейми Каррагер не выиграл ни одного титула. Мика Ричардс не выигрывал четыре титула подряд. Никогда, никогда. Этого не случалось".



"До нас был только один требл. Побеждать снова и снова так сложно".



"Это "Челси", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" — чего люди ожидают? Что мы наберем 120 очков и будем иметь 20 очков отрыва?"



"Конечно, после завоевания требла и трех титулов подряд в некоторые моменты ты должен обороняться лучше, агрессивнее бросаться за мячом. Но это маленькие детали. Так бывает".



"Они на нас набрасываются, потому что мы много побеждаем", — цитирует Гвардиолу The Independent.