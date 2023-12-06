Томиясу не сыграет за "Арсенал" до февраля

Защитник Такехиро Томиясу сможет вернуться к выступлениям за "Арсенал" только в феврале.

После победы 3:4 над "Лутоном" накануне вечером главный тренер "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что Томиясу пропустит "некоторое время" с травмой икроножной мышцы.



Эту травму Томиясу получил в концовке победного для "канониров" матча Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" в минувшую субботу (2:1).



По информации talkSPORT, восстановление Томиясу займет четыре недели, однако нюанс в том, что затем Такехиро сразу же отправится представлять сборную Японии на Кубке Азии.



Кубок Азии продлится с 12 января по 10 февраля 2024, а японцы считаются одним из фаворитов турнира, поэтому Томиясу снова сыграет за "Арсенал", вероятно, не раньше, чем через пару месяцев.