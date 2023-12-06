Антони возмущен критикой легенд "Юнайтед"

Вингер "Манчестер Юнайтед" Антони обвинил легенд своего клуба в несправедливой критике.

Антони, купленный у "Аякса" за 86 миллионов фунтов летом 2022, совершенно не впечатляет в своем втором сезоне за "Юнайтед", не забив ни одного гола и не отдав ни одной результативной передачи в 14 сыгранных матчах.



Антони регулярно подвергается критике со стороны бывших игроков "Юнайтед" вроде Гари Невилла, Рио Фердинанда и Пола Скоулза, и эти высказывания очень ранят 23-летнего бразильца.



"Я вижу критику, которая исходит от бывших игроков клуба и других людей в медиа, они необоснованно выражают свои мнения и влияют на тысячи фанатов, даже когда я не играю. Но я никогда не видел от них конструктивной критики, которая поможет стать мне лучше как профессионалу".



"Никто из них не присылал мне сообщений, чтобы узнать, как я себя чувствую, особенно в этот период турбулентности, через который я прохожу".



"Этот "цифровой суд" губит жизни — контекст остается в стороне, и правда больше не имеет значения. Я молча пересобираю себя, и я знаю, что буду в своем лучшем физическом и душевном состоянии и преодолею все эти барьеры и испытания, стоящие передо мной, потому что так было всегда в моей жизни".



"Никто никогда не давал мне что-либо просто так. Я всегда упорно сражался ради всего, чего я достиг. Я бы хотел посмотреть, как эти люди, которые выступают с этой несправедливой и ехидной критикой, повели бы себя на моем месте", — сообщил Антони The United Stand.