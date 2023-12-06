Антони возмущен критикой легенд "Юнайтед"

Антони Вингер "Манчестер Юнайтед" Антони обвинил легенд своего клуба в несправедливой критике.

Антони, купленный у "Аякса" за 86 миллионов фунтов летом 2022, совершенно не впечатляет в своем втором сезоне за "Юнайтед", не забив ни одного гола и не отдав ни одной результативной передачи в 14 сыгранных матчах.

Антони регулярно подвергается критике со стороны бывших игроков "Юнайтед" вроде Гари Невилла, Рио Фердинанда и Пола Скоулза, и эти высказывания очень ранят 23-летнего бразильца.

"Я вижу критику, которая исходит от бывших игроков клуба и других людей в медиа, они необоснованно выражают свои мнения и влияют на тысячи фанатов, даже когда я не играю. Но я никогда не видел от них конструктивной критики, которая поможет стать мне лучше как профессионалу".

"Никто из них не присылал мне сообщений, чтобы узнать, как я себя чувствую, особенно в этот период турбулентности, через который я прохожу".

"Этот "цифровой суд" губит жизни — контекст остается в стороне, и правда больше не имеет значения. Я молча пересобираю себя, и я знаю, что буду в своем лучшем физическом и душевном состоянии и преодолею все эти барьеры и испытания, стоящие передо мной, потому что так было всегда в моей жизни".

"Никто никогда не давал мне что-либо просто так. Я всегда упорно сражался ради всего, чего я достиг. Я бы хотел посмотреть, как эти люди, которые выступают с этой несправедливой и ехидной критикой, повели бы себя на моем месте", — сообщил Антони The United Stand.


Метки Антони, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 06.12.2023 18:00

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Последние комментарии:




  1. sasykbai 06.12.2023 19:23 # sasykbai
    Все-таки дело в тренере. Многие из нынешних игроков заиграли бы в других клубах на другом уровне.

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  2. quavo 06.12.2023 18:52 # quavo
    У него потенциал нихуевый, но этот сезон он дажает как и вся команда. Может дело все таки в пидарасе лысом? Ммм, ебаные недолегенды

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  3. mrjingles 06.12.2023 18:51 # mrjingles
    А хуле вы хотели? Когда за условного погребняка 80 лямов отгружают - "это ваши ожидания", а не талант игрока. Тут в топку скаутов отправлять надо

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  4. superperez101 06.12.2023 18:37 # superperez101
    обезьяна с финтами умеет читать по бумажке

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  5. danik9 06.12.2023 18:09 # danik9
    не верю, что он сам писал этот текст со сложными оборотами, слишком туп для такого имхо

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  6. makeewadim 06.12.2023 18:08 # makeewadim
    Я молча пересобираю себя

    Из чего??)) лол. Таких в склянку и на полку

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