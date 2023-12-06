Поуп ложится на операцию и пропустит четыре месяца

Наставник "Ньюкасла" Эдди Хау подтвердил, что голкипер Ник Поуп нуждается в операции и пропустит около четырех месяцев.

31-летний Поуп получил травму своего левого плеча в победном для "Ньюкасла" матче Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" в минувшую субботу.



Хау с самого начала ожидал, что его первый номер вывихнул плечо, и углубленное обследование это подтвердило. Теперь дело за хирургом.



"Операция еще не проведена, но мы рассчитываем примерно на четыре месяца. Это большая потеря для нас, но это было ожидаемо для нас после матча", — цитирует Хау The Guardian.



В ближайшие недели Хау предстоит положиться на 34-летнего Мартина Дубравку. Также "сорокам" предстоит определиться с приглашением голкипера в январе.



"Мы по-настоящему верим в Мартина, и я всегда был высокого мнения о нем. Да, в свое время мы пригласили Ника — мы хотели увеличить конкуренцию и создать команду, которая сможет привести нас к большим успехам, но Мартин — голкипер высокого уровня".



"Он великолепно отражает удары, он очень хорошо играет ногами и раздает передачи, поэтому я буду без колебаний ставить Мартина в состав, и я надеюсь, он будет очень хорош".



"Мы не делали никаких запросов и не принимали никаких решений насчет января. У голкиперов в этом клубе есть возможность упрочить свои позиции, и это касается каждого здесь", — добавил Хау.