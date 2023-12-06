Ливерпуль" ожидает, что Матип пропустит месяцы

"Ливерпуль" ожидает, что защитник Жоэль Матип пропустит несколько месяцев с травмой связок колена.

Матип повредил свое правое колено во втором тайме победного для "Ливерпуля" матча Премьер-Лиги против "Фулхэма" в минувший уикенд (4:3).



На своей пресс-конференции во вторник главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что его клуб все еще находится в ожидании результатов углубленного обследования, однако "красные" уже смирились с тем, что срок восстановления Матипа пойдет на месяцы, утверждает The Guardian.



"Когда доктор приходит и говорит "это не выглядит здорово", это никогда не является хорошей новостью. Но нам все еще нужно дождаться обследования. За все мои годы еще ни разу не было, чтобы затем кто-нибудь говорил: "О, Боже, это оказалось совершено не так, он может сыграть завтра". Так не бывает", — сообщил Клопп.



Таким образом 32-летний камерунец, чей контракт истекает в конце этого сезона, станет второй большой потерей "Ливерпуля" из числа защитников после Энди Робертсона, который вернется только после Нового года.