Ливерпуль" ожидает, что Матип пропустит месяцы
"Ливерпуль" ожидает, что защитник Жоэль Матип пропустит несколько месяцев с травмой связок колена.
Матип повредил свое правое колено во втором тайме победного для "Ливерпуля" матча Премьер-Лиги против "Фулхэма" в минувший уикенд (4:3).
На своей пресс-конференции во вторник главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что его клуб все еще находится в ожидании результатов углубленного обследования, однако "красные" уже смирились с тем, что срок восстановления Матипа пойдет на месяцы, утверждает The Guardian.
"Когда доктор приходит и говорит "это не выглядит здорово", это никогда не является хорошей новостью. Но нам все еще нужно дождаться обследования. За все мои годы еще ни разу не было, чтобы затем кто-нибудь говорил: "О, Боже, это оказалось совершено не так, он может сыграть завтра". Так не бывает", — сообщил Клопп.
Таким образом 32-летний камерунец, чей контракт истекает в конце этого сезона, станет второй большой потерей "Ливерпуля" из числа защитников после Энди Робертсона, который вернется только после Нового года.
06.12.2023 16:00
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ебла к осмотру колбасадауны
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До конца контракта в лазарете.
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