Почеттино: "Тен Хаг — великолепный тренер"

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино поддержал своего коллегу Эрика Тен Хага из "Манчестер Юнайтед".

В преддверии домашнего матча Премьер-Лиги против "Челси" в среду Тен Хаг находится под колоссальным давлением, а пресса спекулирует насчет того, что игроки начинают отворачиваться от Эрика.



Почеттино знает Тен Хага по легендарному противостоянию "Тоттенхэма" и "Аякса" в четвертьфинале Лиги Чемпионов сезона 2018/19, и Маурисио ничуть не сомневается в мастерстве Эрика.



"Он великолепный тренер. Помню, мы с "Тоттенхэмом" противостояли ему с "Аяксом" в полуфинале Лиги Чемпионов".



"Каждый только и говорил о "Аяксе". Он великолепный тренер. Будет приятно увидеть его спустя четыре года, потому что с тех пор мы так и не виделись".



"Нам нужно проявить уважение и не обсуждать, что происходит в других клубах. Я очень счастлив здесь, и мы занимаемся многими вещами, которые нужно улучшить".



"Всегда приятно играть на "Олд Траффорд". Это удивительный стадион, у них удивительные фанаты, команда и клуб. Все мы на примерно одном уровне, хотя наши ситуации отличаются. Я бы не сказал, что это удобный момент для выезда туда".



"Мы должны быть готовы сражаться и противостоять хорошей команде, против которое будет тяжело, потому что они хотят победить. Мы хотим развить свой успех после "Брайтона" и подняться выше в таблице. Если мы хотим занимать другую позицию, нам нужно отправиться туда и одержать победу", — цитирует Почеттино Evening Standard.