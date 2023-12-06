"Тоттенхэм" готов побороться за Филлипса

"Тоттенхэм" готов побороться за полузащитника "Манчестер Сити" Калвина Филлипса.

"Тоттенхэм" блестяще начал этот сезон, однако затем столкнулся с серьезными кадровыми проблемами. Набрав всего одно в четырех последних матчах Премьер-Лиги, "шпоры" опустились с первого на пятое место.



Изначально полузащита не была среди позиций, которые "Тоттенхэм" собирался укрепить в январе, однако новая травма Родриго Бентанкура и скорый отъезд Пап Матара Сарра с Ивом Биссума на Кубок Африки подталкивают "шпор" к приглашению новичка в эту зону.



Как сообщает TEAMtalk, "Ньюкасл" остается главным претендентом на Филлипса, однако "Тоттенхэм" не хочет упускать возможность арендовать 28-летнего англичанина, благо "Сити" давно показал, что не боится отпускать своих игроков к прямым конкурентам.



К Филлипсу также существует интерес со стороны "Ювентуса", но Калвин предпочитает остаться в Премьер-Лиге, чтобы быть на глазах у главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта в преддверии Евро-2024.