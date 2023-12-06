Почеттино призвал игроков "Челси" перестать получать "глупые" желтые карточки

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино призвал своих игроков перестать получать "глупые" желтые карточки.

В 14 первых матчах этого сезона Премьер-Лиги игроки "Челси" получили 47 желтых карточек — минимум на четыре больше, чем какая-либо другая команда в дивизионе.



Зачастую игроков "Челси" предупреждают за совершенно необязательные нарушения вроде споров с рефери или отброшенный мяч, как это было с Рисом Джеймсом и Рахимом Стерлингом во время недавнего выезда к "Ньюкаслу". И Почеттино хочет положить этому конец.



"Мы проводим собрания и показываем нарезки с желтыми карточками. Их слишком много, потому что изменились правила".



"Когда ты совершаешь фол, соперник всегда может подставиться для контакта. Это происходит, даже когда ты играешь в футбол с друзьями. Это сложно изменить. Это требует времени".



"Нам нужно быть умными. Мы получаем слишком много желтых карточек. Мы также поговорили с Николя Джексоном, который получил желтую карточку за то, что пожаловался рефери".



"Соперник может совершить фол и не получить желтую карточку. Но стоить тебе пожаловаться на отсутствие желтой карточки, и ты сам получишь желтую карточку".



"Нам нужно быть умными и прибавить в этом отношении. Мы не можем быть глупыми и повторять, повторять, повторять одинаковые ошибки", — цитирует Почеттино Daily Mail.