Почеттино призвал игроков "Челси" перестать получать "глупые" желтые карточки

Николя Джексон Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино призвал своих игроков перестать получать "глупые" желтые карточки.

В 14 первых матчах этого сезона Премьер-Лиги игроки "Челси" получили 47 желтых карточек — минимум на четыре больше, чем какая-либо другая команда в дивизионе.

Зачастую игроков "Челси" предупреждают за совершенно необязательные нарушения вроде споров с рефери или отброшенный мяч, как это было с Рисом Джеймсом и Рахимом Стерлингом во время недавнего выезда к "Ньюкаслу". И Почеттино хочет положить этому конец.

"Мы проводим собрания и показываем нарезки с желтыми карточками. Их слишком много, потому что изменились правила".

"Когда ты совершаешь фол, соперник всегда может подставиться для контакта. Это происходит, даже когда ты играешь в футбол с друзьями. Это сложно изменить. Это требует времени".

"Нам нужно быть умными. Мы получаем слишком много желтых карточек. Мы также поговорили с Николя Джексоном, который получил желтую карточку за то, что пожаловался рефери".

"Соперник может совершить фол и не получить желтую карточку. Но стоить тебе пожаловаться на отсутствие желтой карточки, и ты сам получишь желтую карточку".

"Нам нужно быть умными и прибавить в этом отношении. Мы не можем быть глупыми и повторять, повторять, повторять одинаковые ошибки", — цитирует Почеттино Daily Mail.


Метки Почеттино, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.12.2023 13:00

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  1. sellman 06.12.2023 13:51 # sellman
    Призвал
    Перестать
    Получать

    сука, аргентинское чучело

    призови не поигрывать
    призови выигрывать
    призови выиграть АПЛ

    (ответить)

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