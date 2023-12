Светская хроника за среду

"Манчестер Юнайтед" хочет за Рафаэля Варана 35 миллионов фунтов. Хулен Лопетеги рвется назад в Премьер-Лигу. Назван истинный хозяин "Эвертона". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.

"Манчестер Юнайтед" готов отпустить защитника Рафаэля Варана в январе за 35 миллионов фунтов. (TEAMtalk)



Нападающий Маркус Рэшфорд — один из нескольких игроков, насчет которых "Юнайтед" готов выслушать предложения в январе. Англичанин может быть обменян на вингера "Барселоны" Рафинью. (Caught Offside)



"Реал Сосьедад" — фаворит на приобретение нападающего "Юнайтед" Маркуса Рэшфорда следующим летом. (Todofichajes)



Полузащитник "Юнайтед" Донни Ван де Бек предложил своих услуги "Барселоне", потерявшей с тяжелой травмой Гави. (Sport)



"Юнайтед" будет предложена возможность пригласить вингера дортмундской "Боруссии" Дониэлла Малена на место Джейдона Санчо. (Football Transfers)



"Бавария" рискует упустить полузащитника "Байера" Флориана Вирца, за которым охотятся "Манчестер Сити" и "Ливерпуль". (90min)



"Арсенал" и "Ливерпуль" отправили скаутов просматривать защитника "Байера" Жереми Фримпонга. (90min)



"Арсеналу" придется раскошелиться на 60 млн. фунтов, чтобы заполучить полузащитника "Астон Виллы" Дугласа Луиса в январе. (Caught Offside)



"Вилла" назначила цену в 110 млн. фунтов за Дугласа Луиса. (Football Transfers)



"Ньюкасл" может подписать до пяти игроков в январе, и голкипер — приоритетная цель для "сорок". (The Sun)



Другое



Травмированный полузащитник "Тоттенхэма" Джеймс Мэддисон планирует вернуться в строй в течение шести-семи недель. (talkSPORT)



Бывший наставник "Вулверхэмптона" Хулен Лопетеги отклонил роскошное предложение саудовского "Аль-Иттихада", потому что хочет тренировать в Премьер-Лиге. Испанец надеется, что его позовут в "Юнайтед". (AS)



Фанаты высоко оценили новую графику Amazon в трансляциях матчей Премьер-Лиги. (The Sun)



"Ньюкасл" рассматривает возможность строительства нового стадиона вместо "Сент-Джеймс Парк". (The Sun)



Бывший директор "Эвертона" рассказал, что клубом на самом деле управлял не Фархад Мошири, а Алишер Усманов до того, как российский олигарх оказался под санкциями. (Football Insider)