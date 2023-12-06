Минимум два клуба Премьер-Лиги претендуют на Палинью
Минимум два клуба Премьер-Лиги собираются составить конкуренцию "Баварии" в борьбе за полузащитника "Фулхэма" Жоау Палинью в январе.
Палинья, напомним, едва не перешел в "Баварию" в заключительный день летнего трансферного окна. Жоау уже находился в Мюнхене, но сделка сорвалась, потому два клуба не договорились по цене, а также "Фулхэм" не смог найти другого полузащитника.
В сентябре Палинья заключил с "Фулхэмом" новый контракт, рассчитанный до 2028 года, однако это ничуть не охладило интерес к одному из лучших опорных полузащитников в Премьер-Лиге.
Ожидается, что в январе "Бавария" предпримет новую попытку заполучить Палинью, но The Telegraph утверждает, что минимум два клуба Премьер-Лиги тоже будут претендовать на 28-летнего игрока сборной Португалии.
В июле 2022 "Фулхэм" приобрел Палинью у "Спортинга" за 17 миллионов фунтов. Сейчас Жоау оценивается примерно в 60 млн. фунтов.
Добавим, в этом сезоне Премьер-Лиги Палинья совершил 57 отборов — минимум на 15 больше, чем какой-либо другой игрок в дивизионе.
06.12.2023 11:00
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