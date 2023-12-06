Артета не винит Райю в пропущенных от "Лутона" голах

Наставник "Арсенала" Микель Артета отказался винить своего голкипера Давида Райю в пропущенных голах от "Лутона".

Накануне вечером Райя значительно усложнил жизнь своей команде, которая только на исходе компенсированного времени вырвала победу 3:4 против аутсайдера Премьер-Лиги.



Райя оказался напрямую повинен в двух пропущенных голах, неловко среагировав на удар с острого угла Росса Баркли и не успев на мяч при подаче углового.



Статистически портал WhoScored поставил Райе балл 4.07, и это самая низкая оценка, которую получал кто-либо из игроков Премьер-Лиги в этом сезоне, однако Артета не винит Давида и считает, что голкипера подвели его защитники.



"В таких ситуациях мы должны лучше обороняться как команда. К пропущенным голам приводят определенные вещи".



"Дело не в том, чтобы винить его (Райю) — мы никогда этого не делали и не собираемся делать сейчас. Дело в том, как команда реагирует на это, потому что это будет случаться снова, и мне понравилась наша реакция".



"Несомненно, мы можем обороняться лучше в ситуациях, которые обернулись пропущенными голами", — цитирует Артету Daily Mail.