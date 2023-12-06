Артета не винит Райю в пропущенных от "Лутона" голах

Давид Райя Наставник "Арсенала" Микель Артета отказался винить своего голкипера Давида Райю в пропущенных голах от "Лутона".

Накануне вечером Райя значительно усложнил жизнь своей команде, которая только на исходе компенсированного времени вырвала победу 3:4 против аутсайдера Премьер-Лиги.

Райя оказался напрямую повинен в двух пропущенных голах, неловко среагировав на удар с острого угла Росса Баркли и не успев на мяч при подаче углового.

Статистически портал WhoScored поставил Райе балл 4.07, и это самая низкая оценка, которую получал кто-либо из игроков Премьер-Лиги в этом сезоне, однако Артета не винит Давида и считает, что голкипера подвели его защитники.

"В таких ситуациях мы должны лучше обороняться как команда. К пропущенным голам приводят определенные вещи".

"Дело не в том, чтобы винить его (Райю) — мы никогда этого не делали и не собираемся делать сейчас. Дело в том, как команда реагирует на это, потому что это будет случаться снова, и мне понравилась наша реакция".

"Несомненно, мы можем обороняться лучше в ситуациях, которые обернулись пропущенными голами", — цитирует Артету Daily Mail.


Метки Арсенал, Артета, Лутон, Премьер-Лига, Райя

Автор mihajlo   

Дата 06.12.2023 10:00

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  1. desert-eagle 06.12.2023 11:34 # desert-eagle
    Вот именно Райя и виноват, защитники в этих ситуациях никак не могли помочь. Разве что в первом пропущенном виноваты защитники. А вот 2-3 голы полностью на совести Райи. Если такие мячи пропускаешь, то тебе не место в команде которая борется за чемпионство. Это не первый раз когда он подводит команду. С Сити чуть не привез, с Челси за шиворот пропустил, с Ньюкаслом мог выбить и не было бы этих споров поо нарушения, вчерашний матч 2 привоза.

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  2. gameboy 06.12.2023 10:55 # gameboy
    С угловым косяк, но когда баркли бил - ему просто повезло что попал именно в ту зону под мышкой, да и защитник не сильно плотно с ним играл

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  3. wilegend 06.12.2023 10:45 # wilegend
    гк чушпаны

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