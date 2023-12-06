Артета не винит Райю в пропущенных от "Лутона" голах
Наставник "Арсенала" Микель Артета отказался винить своего голкипера Давида Райю в пропущенных голах от "Лутона".
Накануне вечером Райя значительно усложнил жизнь своей команде, которая только на исходе компенсированного времени вырвала победу 3:4 против аутсайдера Премьер-Лиги.
Райя оказался напрямую повинен в двух пропущенных голах, неловко среагировав на удар с острого угла Росса Баркли и не успев на мяч при подаче углового.
Статистически портал WhoScored поставил Райе балл 4.07, и это самая низкая оценка, которую получал кто-либо из игроков Премьер-Лиги в этом сезоне, однако Артета не винит Давида и считает, что голкипера подвели его защитники.
"В таких ситуациях мы должны лучше обороняться как команда. К пропущенным голам приводят определенные вещи".
"Дело не в том, чтобы винить его (Райю) — мы никогда этого не делали и не собираемся делать сейчас. Дело в том, как команда реагирует на это, потому что это будет случаться снова, и мне понравилась наша реакция".
"Несомненно, мы можем обороняться лучше в ситуациях, которые обернулись пропущенными голами", — цитирует Артету Daily Mail.
06.12.2023 10:00
Просмотров: 1052
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Вот именно Райя и виноват, защитники в этих ситуациях никак не могли помочь. Разве что в первом пропущенном виноваты защитники. А вот 2-3 голы полностью на совести Райи. Если такие мячи пропускаешь, то тебе не место в команде которая борется за чемпионство. Это не первый раз когда он подводит команду. С Сити чуть не привез, с Челси за шиворот пропустил, с Ньюкаслом мог выбить и не было бы этих споров поо нарушения, вчерашний матч 2 привоза.
(ответить)
С угловым косяк, но когда баркли бил - ему просто повезло что попал именно в ту зону под мышкой, да и защитник не сильно плотно с ним играл
(ответить)
гк чушпаны
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий