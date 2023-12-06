"Арсенал" подтвердил потерю Томиясу

"Арсенал" подтвердил потерю своего защитника Такехиро Томиясу с травмой икроножной мышцы.

Томиясу, в последние недели закрепившийся в стартовом составе "Арсенала", получил свою травму в концовке победного для "канониров" матча Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" в минувшую субботу (2:1).



После победы 3:4 над "Лутоном" во вторник вечером главный тренер "Арсенала" Микель Артета поведал, что углубленное обследование подтвердило худшие опасения, и теперь 25-летний игрок сборной Японии задержится в лазарете.



"Мы провели обследование, и оно не принесло хороших новостей. Он повредил свою икру, и он пропустит некоторое время", — цитирует Артету официальный веб-сайт "Арсенала".