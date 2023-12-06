Артета: "Это был особенный вечер"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета назвал "особенным вечером" победу 3:4 над "Лутоном".
В преддверии выезда к "Лутону" Артета едва ли мог представить, что его команда пропустит три гола от аутсайдера Премьер-Лиги и забьет решающий гол только на последних секундах.
Однако случилось именно так, и Артета по-настоящему насладился пережитыми эмоциями.
"Я получил настоящее удовольствие, особенно в конце. Этим и невероятен футбол — эмоциями и моментами, которые вы переживаете вместе. Это был особенный вечер".
"Нужно отдать должное "Лутону" за ту невероятную атмосферу, которую они создали, и за то, как они сыграли. Они по-настоящему осложнили жизнь для нас. Но мы нашли способ победить. Мы проявили стойкость, характер и мастерство".
"Мы играем каждые три дня, и мы должны побеждать в каждом матче. Этого требуют сами сами игроки, они хотят этого".
"Сегодня мы пропустили ряд готов, которые расстраивают. Это тоже часть футбола, и это случается. Вопрос в том, как мы реагируем на это".
"Мы не хотим играть вничью, мы хотим побеждать. Вы могли почувствовать это стремление, эту энергию, этот риск и эти эмоции, которые мы выплеснули на поле".
"Мы должны были забивать раньше, учитывая созданные нами моменты. Мы этого не сделали, но мы старались до самого конца и были вознаграждены", — цитирует Артету Sky Sports.
06.12.2023 08:00
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Последние комментарии:
какой то квадрот: ко-ко-ко, но они 26 секунд переиграли
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Обоссаный вечер
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ТОП страйкера покупай в ТО! не тупи Микелыч) и Рамса ставь в старт!
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поставь дол6ае6а на ворота и особенных вечеров станет больше (с) Артета
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