Артета: "Это был особенный вечер"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета назвал "особенным вечером" победу 3:4 над "Лутоном".

В преддверии выезда к "Лутону" Артета едва ли мог представить, что его команда пропустит три гола от аутсайдера Премьер-Лиги и забьет решающий гол только на последних секундах.



Однако случилось именно так, и Артета по-настоящему насладился пережитыми эмоциями.



"Я получил настоящее удовольствие, особенно в конце. Этим и невероятен футбол — эмоциями и моментами, которые вы переживаете вместе. Это был особенный вечер".



"Нужно отдать должное "Лутону" за ту невероятную атмосферу, которую они создали, и за то, как они сыграли. Они по-настоящему осложнили жизнь для нас. Но мы нашли способ победить. Мы проявили стойкость, характер и мастерство".



"Мы играем каждые три дня, и мы должны побеждать в каждом матче. Этого требуют сами сами игроки, они хотят этого".



"Сегодня мы пропустили ряд готов, которые расстраивают. Это тоже часть футбола, и это случается. Вопрос в том, как мы реагируем на это".



"Мы не хотим играть вничью, мы хотим побеждать. Вы могли почувствовать это стремление, эту энергию, этот риск и эти эмоции, которые мы выплеснули на поле".



"Мы должны были забивать раньше, учитывая созданные нами моменты. Мы этого не сделали, но мы старались до самого конца и были вознаграждены", — цитирует Артету Sky Sports.