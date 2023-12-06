Клопп: "Трент будет играть там, где лучше всего для "Ливерпуля"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его вице-капитан Трент Александер-Арнольд будет играть там, где лучше всего для команды.

Начав свою карьеру в качестве правого защитника, в последнее время Александер-Арнольд проявляет себя с лучшей стороны в качестве полузащитника.



Это породило дискуссии о лучшей позиции Трента, особенно после великолепных голов 25-летнего англичанина против "Фулхэма" и "Манчестер Сити".



Однако Клопп не собирается привязывать Александер-Арнольда к какой-то одной позиции и хочет, чтобы Трент проявлял себя везде.



"Мы по-прежнему должны принимать решения, исходя из того, как будет лучшего всего для команды, и Трент смотрит на это так же".



"Трент может играть в полузащите, все мы знали это, и он может играть в этой роли очень хорошо. Если он хочет быть хорош, то должен оказывать влияние на игру во всех различных зонах, потому что это делает нас лучше".



"Трент стал одним из самых успешных игроков в истории "Ливерпуля", в новейшей истории, играя правого защитника. Он стал игроком Премьер-Лиги, играя правого защитника. Он будет играть там, где лучше всего для нас, и Трент смотрит на это так же".



"Это не так, что я упрям и не хочу использовать его в полузащите или вроде того, совершенно нет, но я не участвую в этих дискуссиях. Вы (медиа) можете обсуждать это, сколько захотите, но это ни на что не повлияет".



"Он хочет играть, и моя точка зрения такова, что он должен влиять на игру, а мы должны помогать ему с выбором позиции", — цитирует Клоппа BBC.