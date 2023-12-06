Артета не жалеет о том, что получил желтую карточку против "Лутона"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что не жалеет о полученной в матче против "Лутона" желтой карточке, которая влечет за собой дисквалификацию.

Вырвать победу в гостях у "Лутона" подопечным Артеты удалось только благодаря голу Деклана Райса на седьмой компенсированной минуте — 3:4.



Артета бурно отпраздновал победный гол, покинув техническую зону. За это Микель получил "горчичник", который стал для него третьим в этом сезоне.



Таким образом, Артета будет дисквалифицирован на выезд к "Астон Вилле" в ближайшую субботу и не сможет пожать руку своему предшественнику и соотечественнику Унаи Эмери, но Микель ни о чем не жалеет.



"Да, оно стоило того. Я не мог сидеть на своем месте, к сожалению".



"Поэтому я вскочил и совершенно потерял пространственное ощущение. Это были чистые эмоции. Если это желтая, значит желтая", — сообщил Артета BeIN Sports.