"Арсенал" вырвал победу против "Лутона" благодаря голу Райса на последних секундах

Деклан Райс Гол Деклана Райса на седьмой компенсированной минуте позволил "Арсеналу" вырвать победу 3:4 в гостях у аутсайдера Премьер-Лиги "Лутона".

Относительно матча на выходных в стартовый состав "шляпников" влились четверо: Алфи Даути, Андрос Таунсенд, Джейкоб Браун и Элайджа Адебайо.

У "канониров" произошло три перестановки в старте. Свой шанс получили Якуб Кивер, Бен Уайт и Кай Хаверц, заменив Такехиро Томиясу, Александра Зинченко и Леандро Троссарда.

В начале матча команды играли без ворот. Казалось, "Лутон" неплохо сдерживает соперника, а "Арсенал" не стремился взвинчивать темп.

В итоге первый же в матче удар обернулся голом. Это случилось на 20-й минуте, когда после вброса аута Букайо Сака завладел мячом на правом краю штрафной, вблизи лицевой линии. Последовала передача в центр площадки на Габриэля Мартинелли, который в касание закатил мяч в угол ворот — 0:1.

"Лутон" впервые ответил через пять минут, сразу сравняв счет. После подачи углового Габриэль Ошо оказался брошен защитниками, свободно пробив головой в угол ворот — 1:1.

Хозяева были хороши в борьбе, действуя агрессивно, но постепенно гости стали добавлять и пару раз серьезно напрягли голкипера Томаса Камински.

И незадолго до перерыва "канониры" вновь вышли вперед. Уайт выполнил навес с правого края штрафной, а Габриэль Жезус головой вколотил мяч в ворота — 1:2.

Второй тайм начался с того, что Давид Райя ошибся на выходе при подаче углового. Адебайо первым добрался до мяча и головой поразил опустевшие ворота "Арсенала" — 2:2.

"Лутон" воодушевился настолько, что на 57-й минуте даже вышел вперед. Росс Баркли протащил мяч вперед, сыграл в стенку с Таунсендом, а когда оказался на левом краю штрафной, то заложил финт и пробил Райю — 3:2. Давид откровенно прозевал этот удар.

Однако на 60-й минуте в счете вновь восстановилось равновесие. Жезус поборолся на левом краю штрафной, сделал передачу в центр на Хаверца, а тот ткнул мяч в ворота — 3:3.

Чем меньше становилось времени, тем глубже садились хозяева, обороняя ничью. Гости отчаянно давили.

Развязка случилась на седьмой компенсированной минуте, когда Деклан Райс с подступов к вратарской замкнул подачу Мартина Эдегора — 3:4.

Давид Райя подвел свою команду в этом матче, пропустив два необязательных гола, и это едва не стоило "Арсеналу" двух очков. Однако "канониры" старались до самого конца и были за это вознаграждены.

"Лутон" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, Лутон, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 06.12.2023 01:20

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Последние комментарии:




  1. superperez101 06.12.2023 02:12 # superperez101
    лютон был хорош
    баркли одегора съел

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  2. tyson 06.12.2023 02:01 # tyson
    изи чето.шо там с перемогой са...ды

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  3. irbis85 06.12.2023 01:35 # irbis85
    100% Райа сам в шоке, как он с такой игрой и до сих пор в основе???

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  4. redwhitegun 06.12.2023 01:31 # redwhitegun
    Кстати, не знал что можно просто схватить за руку игрока, летит замыкать кросс. Второй матч подряд. В прошлый раз Жезуса за руку отдернули, когда он уже был близок, сегодня Магу. Пидоры на судьях....

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  5. brown-ale 06.12.2023 01:30 # brown-ale
    Язык не повернется назвать такую игру чемпионской. Трешку от Лутона пропустить - это нужно постараться. Не тянет Арсенал на чемпика.

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  6. narcot 06.12.2023 01:25 # narcot
    Добавили 6, забили на 97. Можно было и 10 минут побегать, хули. Напоминает судейскую картонку ливапю

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  7. redwhitegun 06.12.2023 01:24 # redwhitegun
    Рая приколист, заставил понервничать. Никакие Кайседы рядом с Райсом не валялись))

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  8. bergkamp-1886 06.12.2023 01:23 # bergkamp-1886
    Какой же клоун этот рая

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  9. acceptodessa 06.12.2023 01:22 # acceptodessa
    Арсенал с победой! Росияшкам-вольфрамовый шарик в голову.

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  10. kukuruzko 06.12.2023 01:21 # kukuruzko
    ГЕЮГИ!!!
    Райс Жоржиньо Хавертц топовый тройничок в раздевалке устроят

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