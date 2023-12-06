"Арсенал" вырвал победу против "Лутона" благодаря голу Райса на последних секундах
Гол Деклана Райса на седьмой компенсированной минуте позволил "Арсеналу" вырвать победу 3:4 в гостях у аутсайдера Премьер-Лиги "Лутона".
Относительно матча на выходных в стартовый состав "шляпников" влились четверо: Алфи Даути, Андрос Таунсенд, Джейкоб Браун и Элайджа Адебайо.
У "канониров" произошло три перестановки в старте. Свой шанс получили Якуб Кивер, Бен Уайт и Кай Хаверц, заменив Такехиро Томиясу, Александра Зинченко и Леандро Троссарда.
В начале матча команды играли без ворот. Казалось, "Лутон" неплохо сдерживает соперника, а "Арсенал" не стремился взвинчивать темп.
В итоге первый же в матче удар обернулся голом. Это случилось на 20-й минуте, когда после вброса аута Букайо Сака завладел мячом на правом краю штрафной, вблизи лицевой линии. Последовала передача в центр площадки на Габриэля Мартинелли, который в касание закатил мяч в угол ворот — 0:1.
"Лутон" впервые ответил через пять минут, сразу сравняв счет. После подачи углового Габриэль Ошо оказался брошен защитниками, свободно пробив головой в угол ворот — 1:1.
Хозяева были хороши в борьбе, действуя агрессивно, но постепенно гости стали добавлять и пару раз серьезно напрягли голкипера Томаса Камински.
И незадолго до перерыва "канониры" вновь вышли вперед. Уайт выполнил навес с правого края штрафной, а Габриэль Жезус головой вколотил мяч в ворота — 1:2.
Второй тайм начался с того, что Давид Райя ошибся на выходе при подаче углового. Адебайо первым добрался до мяча и головой поразил опустевшие ворота "Арсенала" — 2:2.
"Лутон" воодушевился настолько, что на 57-й минуте даже вышел вперед. Росс Баркли протащил мяч вперед, сыграл в стенку с Таунсендом, а когда оказался на левом краю штрафной, то заложил финт и пробил Райю — 3:2. Давид откровенно прозевал этот удар.
Однако на 60-й минуте в счете вновь восстановилось равновесие. Жезус поборолся на левом краю штрафной, сделал передачу в центр на Хаверца, а тот ткнул мяч в ворота — 3:3.
Чем меньше становилось времени, тем глубже садились хозяева, обороняя ничью. Гости отчаянно давили.
Развязка случилась на седьмой компенсированной минуте, когда Деклан Райс с подступов к вратарской замкнул подачу Мартина Эдегора — 3:4.
Давид Райя подвел свою команду в этом матче, пропустив два необязательных гола, и это едва не стоило "Арсеналу" двух очков. Однако "канониры" старались до самого конца и были за это вознаграждены.
"Лутон" — "Арсенал". Отчет о матче
06.12.2023 01:20
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Последние комментарии:
лютон был хорош
баркли одегора съел
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изи чето.шо там с перемогой са...ды
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100% Райа сам в шоке, как он с такой игрой и до сих пор в основе???
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Кстати, не знал что можно просто схватить за руку игрока, летит замыкать кросс. Второй матч подряд. В прошлый раз Жезуса за руку отдернули, когда он уже был близок, сегодня Магу. Пидоры на судьях....
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Язык не повернется назвать такую игру чемпионской. Трешку от Лутона пропустить - это нужно постараться. Не тянет Арсенал на чемпика.
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Добавили 6, забили на 97. Можно было и 10 минут побегать, хули. Напоминает судейскую картонку ливапю
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Рая приколист, заставил понервничать. Никакие Кайседы рядом с Райсом не валялись))
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Какой же клоун этот рая
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Арсенал с победой! Росияшкам-вольфрамовый шарик в голову.
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ГЕЮГИ!!!
Райс Жоржиньо Хавертц топовый тройничок в раздевалке устроят
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