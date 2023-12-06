Рэтклифф станет совладельцем "Юнайтед" на следующей неделе
Сделка по приобретению сэром Джимом Рэтклиффом 25% акций "Манчестер Юнайтед" будет официально подтверждена на следующей неделе.
71-летний Рэтклифф еще несколько недель назад договорился с американским семейством Глэйзеров о покупке четверти "Юнайтед" за 1.3 млрд. фунтов.
Переговоры затянулись из-за обсуждения деталей сделки, потому что сэр Джим, чье состояние оценивается в 29.6 млрд. фунтов, также рассчитывает получить контроль над футбольными операциями клуба с "Олд Траффорд".
Как сообщает ESPN со ссылкой на близкий к процессу переговоров источник, "Юнайтед" собирается объявить о сделке с Рэтклиффом на следующей неделе — возможно, уже в понедельник.
Ожидается, что безразличные к "Юнайтед" Брайан, Эдвард, Кевин и Дарси Глэйзеры значительно снизят свои доли, тогда как их братья Аврам и Джоэл продолжат участвовать в управлении клубом.
Рэтклифф уже инициировал аудит трансферной активности "Юнайтед" за последнее время, следствием чего могут стать кадровые перестановки на различных уровнях.
06.12.2023 00:05
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