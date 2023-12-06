Рэтклифф станет совладельцем "Юнайтед" на следующей неделе

Сэр Джим Рэтклифф Сделка по приобретению сэром Джимом Рэтклиффом 25% акций "Манчестер Юнайтед" будет официально подтверждена на следующей неделе.

71-летний Рэтклифф еще несколько недель назад договорился с американским семейством Глэйзеров о покупке четверти "Юнайтед" за 1.3 млрд. фунтов.

Переговоры затянулись из-за обсуждения деталей сделки, потому что сэр Джим, чье состояние оценивается в 29.6 млрд. фунтов, также рассчитывает получить контроль над футбольными операциями клуба с "Олд Траффорд".

Как сообщает ESPN со ссылкой на близкий к процессу переговоров источник, "Юнайтед" собирается объявить о сделке с Рэтклиффом на следующей неделе — возможно, уже в понедельник.

Ожидается, что безразличные к "Юнайтед" Брайан, Эдвард, Кевин и Дарси Глэйзеры значительно снизят свои доли, тогда как их братья Аврам и Джоэл продолжат участвовать в управлении клубом.

Рэтклифф уже инициировал аудит трансферной активности "Юнайтед" за последнее время, следствием чего могут стать кадровые перестановки на различных уровнях.


Метки Глэйзеры, Манчестер Юнайтед, Рэтклифф

Автор mihajlo   

Дата 06.12.2023 00:05

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