Дуглас Луис не помышляет об уходе из "Виллы"

Полузащитник "Астон Виллы" Дуглас Луис заявил, что польщен интересом других клубов, но уходить не спешит.

Согласно слухам, в зимнее трансферное окно "Арсенал" может возобновить свой давний интерес к Луису, которого также сватают в "Ливерпуль".



Однако 25-летний бразилец наслаждается игрой за команду Унаи Эмери и не забивает себе голову мыслями о смене клуба.



"Я очень рад слышать эти истории, но я счастлив в "Астон Вилле". Я полностью сосредоточен на "Астон Вилле". Я не трачу большого количества времени, изучая эти истории. Я вижу их, но я не сосредоточен на этом и не ищу их каждый день. Мои мысли здесь, на "Астон Вилле".



"Астон Вилла" — это клуб, который открыл передо мной двери, когда я приехал в Англию, поэтому я очень привязан к нему и очень его люблю", — сообщил Луис Sky Sports.