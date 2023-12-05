Дуглас Луис не помышляет об уходе из "Виллы"
Полузащитник "Астон Виллы" Дуглас Луис заявил, что польщен интересом других клубов, но уходить не спешит.
Согласно слухам, в зимнее трансферное окно "Арсенал" может возобновить свой давний интерес к Луису, которого также сватают в "Ливерпуль".
Однако 25-летний бразилец наслаждается игрой за команду Унаи Эмери и не забивает себе голову мыслями о смене клуба.
"Я очень рад слышать эти истории, но я счастлив в "Астон Вилле". Я полностью сосредоточен на "Астон Вилле". Я не трачу большого количества времени, изучая эти истории. Я вижу их, но я не сосредоточен на этом и не ищу их каждый день. Мои мысли здесь, на "Астон Вилле".
"Астон Вилла" — это клуб, который открыл передо мной двери, когда я приехал в Англию, поэтому я очень привязан к нему и очень его люблю", — сообщил Луис Sky Sports.
05.12.2023 23:00
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