Клопп: "Можем выбросить свою аналитику в мусорную корзину!"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп пошутил, что план его команды на матч против "Шеффилд Юнайтед" пошел коту под хвост из-за смены рулевого у соперника.

В преддверии запланированного на среду матча Премьер-Лиги против подопечных Клоппа "Шеффилд Юнайтед" уволил Пола Хекингботтома и назначил Криса Уайлдера.



В первый период своей работы главным тренером "клинков" Уайлдер сильно поссорился с Клоппом, несколько раз обменявшись колкостями в прессе, однако Юрген не держит зла на Криса.



"Во-первых, мы, наверное, можем выбросить свою аналитику в мусорную корзину!"



"Мы не должны чересчур думать об этом. Мы просто должны быть готовыми к футбольному матчу".



"Я понимаю, что к ним приходит новый тренер, но это не должно сбить нас с толку. И хотя я рад за Криса, который вернулся в свой клуб, он должен опасаться нас".



"Я не думаю, что он сможет слишком много изменить за столь короткое время, а мы можем сыграть по-разному. Мы должны сосредоточиться на себе", — цитирует Клоппа Daily Mail.