Де Дзерби подтвердил, что обсуждает новый контракт с "Брайтоном"

Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби подтвердил, что начал переговоры со своим клубом о новом контракте.

Де Дзерби тренирует "Брайтон" с сентября 2022, когда он заступил на место ушедшего в "Челси" Грэма Поттера.



Роберто достойно продолжил дело своего предшественника, занял шестое место в Премьер-Лиге и попал с "Брайтоном" в Лигу Европы, где "чайки" уже квалифицировались в плей-офф.



На фоне этих успехов появились слухи, сватающие Де Дзерби в топ-клубы вроде "Манчестер Юнайтед" и "Реала", однако 44-летний итальянец собирается продлить свой рассчитанный до 2026 года контракт с "Брайтоном".



"Обычно я тружусь, чтобы быть счастливым и получать удовольствие, и я чувствую себя очень хорошо в "Брайтоне".



"У мены отличные отношения с игроками, клубом, Тони(Блумом, президентом), Полом Барбером (исполнительным директором), Дэвидом Уэйром (техническим директором) и каждым, кто трудится на "Брайтон".



"Да, мы разговариваем о новом контракте, но в данный момент это только разговоры, сделка пока не заключена", — цитирует Де Дзерби BBC.