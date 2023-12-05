Артета назвал свою цель по очкам на этот сезон

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета считает, что для завоевания титула Премьер-Лиги в этом сезоне нужно набрать 96-100 очков.

В этом сезоне пока ни одна команда не продемонстрировала способность уйти в отрыв, и лидирующий в данный момент "Арсенал" имеет только два очка преимущества над ближайшим преследователем в Премьер-Лиге.

Если "Арсенал выиграет оставшиеся 24 матча в Премьер-Лиге, то наберет 105 очков, поэтому пространство для ошибок, которые "канониры" могут позволить себе совершить до конца сезона, невелико.

"Есть ли у меня цель? Да. Думаю, 96-100 очков обеспечат вам победу в лиге. Такая подушка вам необходима", — цитирует Артету Football.London.


Метки Арсенал, Артета, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 05.12.2023 20:00

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Последние комментарии:




  1. superperez101 05.12.2023 20:53 # superperez101
    внатуре этого пуделя набриолиненного поволокло

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  2. suddenly 05.12.2023 20:07 # suddenly
    Во губу раскатал.

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