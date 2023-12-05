Артета назвал свою цель по очкам на этот сезон

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета считает, что для завоевания титула Премьер-Лиги в этом сезоне нужно набрать 96-100 очков.

В этом сезоне пока ни одна команда не продемонстрировала способность уйти в отрыв, и лидирующий в данный момент "Арсенал" имеет только два очка преимущества над ближайшим преследователем в Премьер-Лиге.



Если "Арсенал выиграет оставшиеся 24 матча в Премьер-Лиге, то наберет 105 очков, поэтому пространство для ошибок, которые "канониры" могут позволить себе совершить до конца сезона, невелико.



"Есть ли у меня цель? Да. Думаю, 96-100 очков обеспечат вам победу в лиге. Такая подушка вам необходима", — цитирует Артету Football.London.