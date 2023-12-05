Гвардиола: "Мы снова выиграем Премьер-Лигу"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уверен, что его команда выиграет Премьер-Лигу в этом сезоне.

Все три своих последних матча в Премьер-Лиге "Сити" завершил вничью, включая 3:3 против "Тоттенхэма" в минувшее воскресенье, когда "горожане" пропустили на последней минуте, а в компенсированное время были лишены голевой возможности из-за судейского решения.



Гвардиола не собирается использовать это как мотивацию, потому что и так верит в свою команду.



"Можно ли использовать это как мотивацию? Нет, я никогда не использую такого рода ситуации. Сегодня наша мотивация в том, чтобы постараться стать лучше. Иногда (судейские) решения этому помогают, иногда нет".



"Придя сюда, я научился тому, что ты должен быть гораздо, гораздо лучше своих соперников, если хочешь что-нибудь выиграть".



"Когда ты на одном с ними уровне, ты всегда чувствуешь, что этому не бывать, поэтому ты должен быть гораздо, гораздо лучше. Это то, что тебе необходимо".



"Сегодня у меня есть ощущение, что мы выиграем Премьер-Лигу. Если вы спросите меня, я скажу, что мы выиграем Премьер-Лигу. Если мы будем играть на уровне, как против "Ливерпуля" и "Тоттенхэма", мы снова ее выиграем".



"Люди уже не верят в это из-за трех ничьих, но мы сделаем это снова. Мы знаем, что это будет непросто, потому что никакой команде это еще не удавалось (завоевать четыре титула подряд)".



"В этом и сложность. Но если вы спросите меня сегодня, что я чувствую, я скажу, что мы снова выиграем Премьер-Лигу", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.