Тен Хаг уверен, что не потерял контроль над раздевалкой

Эрик Тен Хаг Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг опроверг слухи о расколе в раздевалке своей команды.

Накануне издание Sky Sports сообщило, что Тен Хаг утратил доверие 50 процентов своих игроков, которые недовольны обращением Эрика с вингером Джейдоном Санчо и тренировочным процессом.

Тен Хаг подтверждает, что "один или два" игрока действительно высказывали ему свои претензии, однако Эрик уверен, что сохраняет контроль над раздевалкой.

"О, да, я уверен. Например, вы можете посмотреть на "камбэк" против "Брентфорда", в матче с "Бернли", в матче "Фулхэмом". Каждый раз мы проявляли себя командой и показывали свой характер, огромную целеустремленность и стойкость, поэтому мы остаемся сплоченными".

"Невозможно играть в столь замечательный футбол, как мы в последнее время, без сплоченности... Всегда есть игроки, которые меньше чувствуют себя счастливыми. Но у нас нет проблем. Если у игрока другое мнение, я выслушаю его. Но они не говорили мне этого — только, может быть, один или два", — цитирует Тен Хага Daily Mirror.

Добавим, на пресс-конференцию Тен Хага во вторник не был допущен целый ряд журналистов, включая представителей Sky, ESPN, Manchester Evening News и Mirror, которые, по мнению клуба, публиковали негативную информацию насчет "Юнайтед".


Метки Манчестер Юнайтед, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 05.12.2023 18:00

Количество просмотров Просмотров: 481

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  1. superperez101 05.12.2023 19:07 # superperez101
    переименовать мю в газмяс официально

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  2. narcot 05.12.2023 18:57 # narcot
    Например, вы можете посмотреть на "камбэк" против "Брентфорда", в матче с "Бернли", в матче "Фулхэмом". Каждый раз мы проявляли себя командой и показывали свой характер, огромную целеустремленность и стойкость, поэтому мы остаемся сплоченными".

    середняк ебучий, как ты заебал. иди нахуй вместе с теми, кто от тебя тёк в прошлом сезоне

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  3. tursa 05.12.2023 18:43 # tursa
    хотел слить магваера и мактональдса, в итоге они тащат. а всех кого он позвал посмешище

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  4. gameboy 05.12.2023 18:10 # gameboy
    я в домике. (с) долбоеб

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