Тен Хаг уверен, что не потерял контроль над раздевалкой

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг опроверг слухи о расколе в раздевалке своей команды.

Накануне издание Sky Sports сообщило, что Тен Хаг утратил доверие 50 процентов своих игроков, которые недовольны обращением Эрика с вингером Джейдоном Санчо и тренировочным процессом.



Тен Хаг подтверждает, что "один или два" игрока действительно высказывали ему свои претензии, однако Эрик уверен, что сохраняет контроль над раздевалкой.



"О, да, я уверен. Например, вы можете посмотреть на "камбэк" против "Брентфорда", в матче с "Бернли", в матче "Фулхэмом". Каждый раз мы проявляли себя командой и показывали свой характер, огромную целеустремленность и стойкость, поэтому мы остаемся сплоченными".



"Невозможно играть в столь замечательный футбол, как мы в последнее время, без сплоченности... Всегда есть игроки, которые меньше чувствуют себя счастливыми. Но у нас нет проблем. Если у игрока другое мнение, я выслушаю его. Но они не говорили мне этого — только, может быть, один или два", — цитирует Тен Хага Daily Mirror.



Добавим, на пресс-конференцию Тен Хага во вторник не был допущен целый ряд журналистов, включая представителей Sky, ESPN, Manchester Evening News и Mirror, которые, по мнению клуба, публиковали негативную информацию насчет "Юнайтед".