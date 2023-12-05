"Шеффилд Юнайтед" уволил Хекингботтома и вернул Уайлдера

Крис Уайлдер "Шеффилд Юнайтед" официально подтвердил увольнение своего главного тренера Пола Хекингботтома и назначил на его место Криса Уайлдера.

По руководством Хекингботтома "Шеффилд Юнайтед" проиграл 11 из 14 матчей в этом сезоне Премьер-Лиги, включая поражение 5:0 от "Бернли" в минувшую субботу.

Отметим, что это первое тренерское увольнение в сезоне Премьер-Лиги 2023/24.

На место 46-летнего Хекингботтома, тренировавшего "клинков" на постоянной основе с ноября 2021, сразу же заступил 56-летний Уайлдер, который заключил контракт до 2025 года.

Ранее в своей карьере Уайлдер тренировал "Шеффилд Юнайтед" с 2016 по 2021 год, подняв клуб из Лиги Один до Премьер-Лиги. Также Крису довелось предоставлять "клинков" в качестве игрока.

Уайлдер принимает "Шеффилд Юнайтед" на последнем месте в Премьер-Лиге, а дебют Криса назначен на домашний матч против "Ливерпуля" в среду.

"Крис — лучший парень на планете, чтобы принять клуб прямо сейчас. Крис очень оптимистичен насчет спасения сезона. Он не думает, что это будет легко, но думает, что это все еще возможно", — сообщил владелец "Шеффилд Юнайтед" принц Абдулла.


Метки тренеры, Уайлдер, Хекингботтом, Шеффилд Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 05.12.2023 17:00

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Последние комментарии:




  1. tursa 05.12.2023 18:45 # tursa
    шило на мыло. не тянут апл, будут вечно туда сюда прыгать и парашютные собирать

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  2. superperez101 05.12.2023 17:48 # superperez101
    хуяссе, прям перед колбасой

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  3. gerrard08 05.12.2023 17:17 # gerrard08
    Твари. Нужно было выждать лишь 1 день. Сейчас опять придется вскрывать ебанный автобус.

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  4. shadow-- 05.12.2023 17:07 # shadow--
    А, и тут уже принц Абдулла? Ну тогда желаю вылета

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  5. suddenly 05.12.2023 17:03 # suddenly
    Ну теперь Шеффилд выдаст матч жизни против Ливерпуля :)

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