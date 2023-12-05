"Шеффилд Юнайтед" уволил Хекингботтома и вернул Уайлдера
"Шеффилд Юнайтед" официально подтвердил увольнение своего главного тренера Пола Хекингботтома и назначил на его место Криса Уайлдера.
По руководством Хекингботтома "Шеффилд Юнайтед" проиграл 11 из 14 матчей в этом сезоне Премьер-Лиги, включая поражение 5:0 от "Бернли" в минувшую субботу.
Отметим, что это первое тренерское увольнение в сезоне Премьер-Лиги 2023/24.
На место 46-летнего Хекингботтома, тренировавшего "клинков" на постоянной основе с ноября 2021, сразу же заступил 56-летний Уайлдер, который заключил контракт до 2025 года.
Ранее в своей карьере Уайлдер тренировал "Шеффилд Юнайтед" с 2016 по 2021 год, подняв клуб из Лиги Один до Премьер-Лиги. Также Крису довелось предоставлять "клинков" в качестве игрока.
Уайлдер принимает "Шеффилд Юнайтед" на последнем месте в Премьер-Лиге, а дебют Криса назначен на домашний матч против "Ливерпуля" в среду.
"Крис — лучший парень на планете, чтобы принять клуб прямо сейчас. Крис очень оптимистичен насчет спасения сезона. Он не думает, что это будет легко, но думает, что это все еще возможно", — сообщил владелец "Шеффилд Юнайтед" принц Абдулла.
05.12.2023 17:00
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Последние комментарии:
шило на мыло. не тянут апл, будут вечно туда сюда прыгать и парашютные собирать
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хуяссе, прям перед колбасой
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Твари. Нужно было выждать лишь 1 день. Сейчас опять придется вскрывать ебанный автобус.
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А, и тут уже принц Абдулла? Ну тогда желаю вылета
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Ну теперь Шеффилд выдаст матч жизни против Ливерпуля :)
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