"Шеффилд Юнайтед" уволил Хекингботтома и вернул Уайлдера

"Шеффилд Юнайтед" официально подтвердил увольнение своего главного тренера Пола Хекингботтома и назначил на его место Криса Уайлдера.

По руководством Хекингботтома "Шеффилд Юнайтед" проиграл 11 из 14 матчей в этом сезоне Премьер-Лиги, включая поражение 5:0 от "Бернли" в минувшую субботу.



Отметим, что это первое тренерское увольнение в сезоне Премьер-Лиги 2023/24.



На место 46-летнего Хекингботтома, тренировавшего "клинков" на постоянной основе с ноября 2021, сразу же заступил 56-летний Уайлдер, который заключил контракт до 2025 года.



Ранее в своей карьере Уайлдер тренировал "Шеффилд Юнайтед" с 2016 по 2021 год, подняв клуб из Лиги Один до Премьер-Лиги. Также Крису довелось предоставлять "клинков" в качестве игрока.



Уайлдер принимает "Шеффилд Юнайтед" на последнем месте в Премьер-Лиге, а дебют Криса назначен на домашний матч против "Ливерпуля" в среду.



"Крис — лучший парень на планете, чтобы принять клуб прямо сейчас. Крис очень оптимистичен насчет спасения сезона. Он не думает, что это будет легко, но думает, что это все еще возможно", — сообщил владелец "Шеффилд Юнайтед" принц Абдулла.