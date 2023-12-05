Невилл больше не хочет видеть игру "Юнайтед"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл заявил, что больше не хочет видеть игру родного клуба.

Прямо сейчас "Юнайтед" переживает непростой период, и кажется, что главный тренер Эрик Тен Хаг начинает терять контроль над раздевалкой.



Подобная история повторялась и при предшественниках Тен Хага, поэтому Невилл испытывает чувство дежавю, которое ему порядком надоело.



"Мы уже проходили через это. Это ощущается как День сурка, когда игроки выглядят слегка незаинтересованными, их игра посредственна, тренер под давлением, селекционный департамент подвергается критике, а владельцы не могут управиться со своим бизнесом. И это повторяется".



"Юнайтед" застрял. Они застряли в цикле ошибок, завязанных на потраченных деньгах и успехах из прошлого. И это не изменится, пока не произойдут реальные структурные изменения. Я раз за разом говорю, что больше нет смысла кричать".



"Они не оправдывают ожиданий, и это по-настоящему расстраивает. Против тренера начинает подниматься шум, хотя те же голоса говорят: "Вы не можете избавиться от очередного тренера, вы не можете избавиться от игроков". Дальше вы снова указываете на владельцев, и мне скучно от своего футбольного клуба. Я больше не хочу комментировать и разбирать их матчи".



"Я больше не хочу видеть игру "Манчестер Юнайтед". И это самый грустный приговор, который ты можешь вынести в отношении своего футбольного клуба: когда тебе скучно смотреть на них и когда тебе надоело смотреть на них. Это касается не только меня — за последние пару недель пара человек сказали мне, что с них хватит".



"Печально, но я знаю, что в среду весь мой день будет построен на том, чтобы посмотреть игру "Манчестер Юнайтед", потому что такова жизнь, и мы снова отправимся посмотреть на них. Но я чувствую, что устал смотреть на них, и это грустно, потому что я люблю этот футбольный клуб и люблю смотреть футбол".



"Я уже опасаюсь, что через две недели на "Энфилде" случится хаос. Я опасаюсь, что это случится против "Челси" в среду. У них нет уверенности, и фанаты утратили свою уверенность. Мы в медиа тоже не доверяем им, потому что они раз за разом не оправдывают ожиданий".



"Это недостаточно хорошо", — сообщил Невилл в своем подкасте.