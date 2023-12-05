Артета не воодушевляется осечками "Сити"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что потери очков "Манчестер Сити" не являются для него источником воодушевления.

Все три своих последних матча в Премьер-Лиге "Сити" завершил вничью. В то же время "Арсенал" одержал три победы подряд и сейчас лидирует в таблице с двумя очками отрыва.



В последнее время "Сити" не выглядит непобедимым, много пропуская, однако Артета предпочитает не отвлекаться на конкурентов.



"Я не смотрю на эти вещи. Мне достаточно смотреть на свою команду. Я думаю о том, как нам сыграть лучше завтра, быть стабильнее и неуступчивее. Я думаю о вещах, которые нам нужно подправить, и о том, как мы можем использовать своих игроков наилучшим образом для победы. Впереди у нас по-прежнему огромный марафон".



"Воодушевление приходит от наблюдений за игрой команды, за их поведением каждый день, за их жаждой и целеустремленностью на каждой тренировке. Вот что придает мне воодушевление. Мы не можем контролировать то, что делают другие", — цитирует Артету The Guardian.