Стадион "Вест Хэма" станет вторым самым вместительным в Премьер-Лиге

"Вест Хэм" собирается расширить вместимость Лондонского стадиона до 68,000 зрителей.

В соответствии с лицензионным соглашением по аренде Лондонского стадиона вместимость домашней арены "молотобойцев" в данный момент ограничена 62,500 зрителей. Данное ограничение носит технический характер.



При этом еще в прошлом году Лондонский стадион прошел небольшую реконструкцию, благодаря которому количество мест было увеличено до 68,013.



По информации Daily Mail, у "Вест Хэма" уже есть неофициальная договоренность с Лондонской корпорацией развития наследия, формальным владельцем стадиона, по поднятию лимита на количество зрителей, допускаемых на матчи "молотобойцев", на 5,500.



Ожидается, что сделка будет оформлена в ближайшие два года, и с сезона 2026/27 "Вест Хэм" будет обладать вторым самым вместительным стадионом в Премьер-Лиге после "Олд Траффорд".



При этом арендная плата за пользование Лондонского стадиона вырастет для "Вест Хэма" на 200,000 фунтов — с 3.5 до 3.7 млн. фунтов в год.