Варан не хочет уходить из "Юнайтед" в январе

Центральный защитник Рафаэль Варан хочет остаться в "Манчестер Юнайтед" до конца сезона, как минимум.

Варан выходил в стартовом составе лишь на один из 11 последних матчей "Юнайтед", проигрывая конкуренцию Харри Магуайру, Виктору Линделефу, Люку Шоу и Джонни Эвансу.



В последние недели ходят упорные слухи, что Рафаэль покинет "Юнайтед" в январе. 30-летнего француза сватают в "Баварию" и клубы из Саудовской Аравии.



Несмотря на эти спекуляции, Варан не выражал желания уйти посреди сезона, утверждает Manchester Evening News. Рафаэль рассмотрит возможности для смены клуба, только есть "Юнайтед" явно укажет ему на дверь.



Добавим, в прошлом месяце главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что у него нет никакого конфликта с Вараном, а непопадание Рафаэля в стартовый состав связано исключительно с тактическими причинами.