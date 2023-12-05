Варан не хочет уходить из "Юнайтед" в январе

Рафаэль Варан Центральный защитник Рафаэль Варан хочет остаться в "Манчестер Юнайтед" до конца сезона, как минимум.

Варан выходил в стартовом составе лишь на один из 11 последних матчей "Юнайтед", проигрывая конкуренцию Харри Магуайру, Виктору Линделефу, Люку Шоу и Джонни Эвансу.

В последние недели ходят упорные слухи, что Рафаэль покинет "Юнайтед" в январе. 30-летнего француза сватают в "Баварию" и клубы из Саудовской Аравии.

Несмотря на эти спекуляции, Варан не выражал желания уйти посреди сезона, утверждает Manchester Evening News. Рафаэль рассмотрит возможности для смены клуба, только есть "Юнайтед" явно укажет ему на дверь.

Добавим, в прошлом месяце главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что у него нет никакого конфликта с Вараном, а непопадание Рафаэля в стартовый состав связано исключительно с тактическими причинами.


Метки Варан, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 05.12.2023 12:00

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Последние комментарии:




  1. kojan 05.12.2023 13:56 # kojan
    какие тактические причины, команда играет как Бог на душу положит...

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  2. quavo 05.12.2023 12:02 # quavo
    Красавчик. Лысый пидор свалит раньше

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