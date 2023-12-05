Кулусевски: "Мне нравится игровой план Постекоглу"

Вингер "Тоттенхэма" Деян Кулусевски заявил, что ему нравится атакующий стиль главного тренера Анге Постекоглу.

Постекоглу не отказался от атакующей манеры игры даже в выездном матче против "Манчестер Сити" в минувший уикенд. "Тоттенхэм" доставил немало проблем своему сопернику и добыл ничью 3:3.



Этот результат только укрепил то ощущение, которое Постекоглу произвел на Кулусевски и других игроков "шпор". Деян наслаждается совместной работой с Анге.



"Я ничто не ставлю под сомнение! Мне нравится его настрой, потому что именно так я хочу жить свою жизнь. Мы должны прибавить, но главная вещь в жизни — ничего не бояться и просто пробовать".



"Не имеет значения, против кого ты играешь или чем занимаешься в жизни, просто попробуй. Если не получится, то не получится. Сделай это от сердца. Не бойся".



"Ты пытаешься выиграть матч, а не пытаешься проиграть матч. Мне нравится игровой план тренера. Это сложно, потому что "Сити" — одна из лучших команд в мире, и у нас не все было идеально, но во втором тайме, несмотря на потею 10 игроков, играть таким образом — это невероятно для него и также для команды".



"Поэтому он (Постекоглу) мне очень, очень нравится. Мне нравится его тактика, его настрой. Это парень, с которым ты хочешь работать. "Не бойся, просто попробуй!" Я так рад работать с ним каждый день".



"Мы доказали, что можем играть против любого соперника, даже лишившись большого количества хороших игроков. Нам просто нужно чуть улучшить свой настрой, и тогда мы будем на высоте. Это единственное, чего нам не хватает. С футболом у нас порядок. С тренером порядок. У нас есть все в "Тоттенхэме", — сообщил Кулусевски Evening Standard.