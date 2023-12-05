Артета хочет, чтобы Рамсдейл остался в "Арсенале"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что не собирается отпускать голкипера Аарона Рамсдейла в январе.

С начала сентября Рамсдейл сыграл только три матча за "Арсенал", где он сейчас находится за спиной у арендованного у "Брентфорда" Давида Райи.



Рамсдейла связывают с переходом в "Ньюкасл", однако Артета ожидает, что 25-летний англичанин останется в "Арсенале". Впрочем, гарантировать этого Микель не может.



"Я хочу, чтобы Аарон был с нами. Я очень рад обладать двумя очень, очень хорошими голкиперами, и Аарон остается с нами".



"Мы хотим стать лучше, поэтому мы хотим добавлять к тому, что у нас уже есть. Таково наше намерение".



"Могу ли я однозначно исключить его уход в январе? Я не буду этого делать ни с каким игроком. Ни с каким".



"Я не могу сказать вам, что никто из игроков "Арсенала" не уйдет в январе. Или он останется здесь на следующие три года".



"Я не скажу, что никто из игроков не перейдет в "Ньюкасл". Или член персонала. Я не скажу этого. Я не скажу "да" или "нет".



"Я не могу гарантировать, что никто не уйдет в январе. В "Ньюкасл" или какой-либо другой клуб. Поэтому нет", — цитирует Артету BBC.