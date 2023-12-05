"Юнайтед" и "Челси" интересуются Меньяном

Майк Меньян "Манчестер Юнайтед" и "Челси" проявляют интерес к голкиперу "Милана" Майку Меньяну.

"Юнайтед" и "Челси" только минувшим летом обзавелись новыми основными голкиперами, потратившись на Андре Онана и Роберта Санчеса, соответственно.

Купленный у "Интера" за 47 миллионов фунтов Онана отметился целым рядом ошибок, из-за чего "Юнайтед" сейчас находится на грани вылета из Лиги Чемпионов. Кроме того, 27-летний камерунец уже в следующем месяце может уехать на Кубок Африки.

Санчес был куплен "Челси" у "Брайтона" за 25 миллионов фунтов и пока производит неоднозначное впечатление. 26-летний испанец пропустил 22 гола в 14 матчах Премьер-Лиги за "синих", лишь трижды сохранив свои ворота на замке.

По информации Foot Mercato, оба гранда Премьер-Лиги проявляют интерес к Меньяну, который своей игрой за "Милан", "Лилль" и сборную Франции заслужил репутацию одного из лучших голкиперов в мире.

"Милану" никак не удается продлить рассчитанный до 2026 года контракт Меньяна, поэтому 28-летний француз может быть доступен для трансфера в январе за 60 млн. фунтов.

Прочими претендентами на Меньяна называются "Бавария" и ПСЖ.


Метки Манчестер Юнайтед, Меньян, Милан, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.12.2023 09:00

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  1. quavo 05.12.2023 10:06 # quavo
    да пошли накуй эти негры

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  2. keane16 05.12.2023 09:31 # keane16
    отдать онану + 50 лямов за этого топаря

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  3. blueswin 05.12.2023 09:10 # blueswin
    Подборку из сейвов Санчеза сделать практически не возможно, за 6 месяцев даже 6 реальных спасений не было, очень слабо. Состоявшийся игрок с опытом выступлений не может так же слабо выглядеть как и другие молодые новички. И всё таки странно, как он умудрился проиграть конкуренцию 33 летнему вратарю который до этого не был ни кем знаком.

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