"Юнайтед" и "Челси" интересуются Меньяном
"Манчестер Юнайтед" и "Челси" проявляют интерес к голкиперу "Милана" Майку Меньяну.
"Юнайтед" и "Челси" только минувшим летом обзавелись новыми основными голкиперами, потратившись на Андре Онана и Роберта Санчеса, соответственно.
Купленный у "Интера" за 47 миллионов фунтов Онана отметился целым рядом ошибок, из-за чего "Юнайтед" сейчас находится на грани вылета из Лиги Чемпионов. Кроме того, 27-летний камерунец уже в следующем месяце может уехать на Кубок Африки.
Санчес был куплен "Челси" у "Брайтона" за 25 миллионов фунтов и пока производит неоднозначное впечатление. 26-летний испанец пропустил 22 гола в 14 матчах Премьер-Лиги за "синих", лишь трижды сохранив свои ворота на замке.
По информации Foot Mercato, оба гранда Премьер-Лиги проявляют интерес к Меньяну, который своей игрой за "Милан", "Лилль" и сборную Франции заслужил репутацию одного из лучших голкиперов в мире.
"Милану" никак не удается продлить рассчитанный до 2026 года контракт Меньяна, поэтому 28-летний француз может быть доступен для трансфера в январе за 60 млн. фунтов.
Прочими претендентами на Меньяна называются "Бавария" и ПСЖ.
05.12.2023 09:00
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Последние комментарии:
да пошли накуй эти негры
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отдать онану + 50 лямов за этого топаря
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Подборку из сейвов Санчеза сделать практически не возможно, за 6 месяцев даже 6 реальных спасений не было, очень слабо. Состоявшийся игрок с опытом выступлений не может так же слабо выглядеть как и другие молодые новички. И всё таки странно, как он умудрился проиграть конкуренцию 33 летнему вратарю который до этого не был ни кем знаком.
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