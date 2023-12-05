"Юнайтед" и "Челси" интересуются Меньяном

"Манчестер Юнайтед" и "Челси" проявляют интерес к голкиперу "Милана" Майку Меньяну.

"Юнайтед" и "Челси" только минувшим летом обзавелись новыми основными голкиперами, потратившись на Андре Онана и Роберта Санчеса, соответственно.



Купленный у "Интера" за 47 миллионов фунтов Онана отметился целым рядом ошибок, из-за чего "Юнайтед" сейчас находится на грани вылета из Лиги Чемпионов. Кроме того, 27-летний камерунец уже в следующем месяце может уехать на Кубок Африки.



Санчес был куплен "Челси" у "Брайтона" за 25 миллионов фунтов и пока производит неоднозначное впечатление. 26-летний испанец пропустил 22 гола в 14 матчах Премьер-Лиги за "синих", лишь трижды сохранив свои ворота на замке.



По информации Foot Mercato, оба гранда Премьер-Лиги проявляют интерес к Меньяну, который своей игрой за "Милан", "Лилль" и сборную Франции заслужил репутацию одного из лучших голкиперов в мире.



"Милану" никак не удается продлить рассчитанный до 2026 года контракт Меньяна, поэтому 28-летний француз может быть доступен для трансфера в январе за 60 млн. фунтов.



Прочими претендентами на Меньяна называются "Бавария" и ПСЖ.