Бывший голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа открыт к переходу в "Ньюкасл".

В данный момент "Ньюкасл" устанавливает характер травмы своего первого номера Ника Поупа, который, предположительно, вывихнул плечо и которому может потребоваться операция.



Ожидается, что Поуп пропустит несколько месяцев, поэтому главный тренер "сорок" Эдди Хау готов довериться Мартину Дубравке в ближайшие недели и в то же время задумывается о приглашении голкипера в январе.



Только накануне появилась информация, что "Ньюкасл" может подписать свободным агентом Де Хеа, и The Telegraph утверждает, что 33-летний испанец открыт к переходу в "Ньюкасл".



Отыграв 12 предыдущих сезонов за "Манчестер Юнайтед", изначально Де Хеа не представлял себя в другом клубе Премьер-Лиги, однако после нескольких месяцев вне футбола Давид изменил свое мнение и готов откликнуться на предложение из "Ньюкасла", если таковое ему поступит.



Издание talkSPORT утверждает, что к переходу в "Ньюкасл" в январе открыт и утративший статус первого номера "Арсенала" Аарон Рамсдейл, однако "канониры" оценивают 25-летнего англичанина в 50 миллионов фунтов, что для "сорок" чересчур.