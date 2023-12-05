Тен Хаг теряет контроль над раздевалкой "Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг утратил доверие половины игроков в своей раздевалке.

"Юнайтед" весьма неудачно начал этот сезон, вылетев из Кубка Лиги и находясь на грани выбывания из Лиге Чемпионов. Результаты "красных дьяволов" в Премьер-Лиге улучшились в последние недели, но за этой серией последовало безвольное поражение 1:0 от "Ньюкасла" в минувшую субботу.



По информации Sky Sports, у ряда игроков появились вопросы насчет игрового стиля Тен Хага и отношения голландского специалиста к вингеру Джейдону Санчо, который с начала сентября полностью изолирован от первой команды, тренируясь и питаясь с молодежью.



Также игроки "Юнайтед" недовольны тем, что слишком упорно тренируются и слишком много бегают, не понимая, в чем смысл смысл этого акцента на беге.



Опытные игроки "Юнайтед" несколько раз разговаривали с Тен Хагом и выражали свою обеспокоенность, указывая на свой опыт в других больших клубах, но не были услышаны.



В данный момент около 50 процентов игроков отвернулись от Тен Хага и жаждут перемен. И чем больше "Юнайтед" терпит поражений, которых накопилось уже 10 в этом сезоне, тем больше усугубляется эта ситуация.