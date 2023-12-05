Семь вещей, что мы узнали в 14-м туре

"Тоттенхэм" помог "Арсеналу" укрепиться на первом месте, "Ливерпуль" порадовал публику "камбэком", а "Эвертон" начал отыгрывать 10-очковый штраф. Обо всем этом и не только — в традиционных итогах тура в Премьер-Лиге.





"Сити" не безгрешен, оставляя шансы конкурентам



Игра "Манчестер Сити" с "Тоттенхэмом" получилась очень показательной и воодушевляющей для тех, кто хочет увидеть в этом сезоне чемпионскую гонку из нескольких команд. "Горожане" не смогли справиться с обескровленными "шпорами", которые остались верны себе даже в матче с сильнейшим соперником, на его поле, и были вознаграждены за веру в те принципы, которые закладывает в Северном Лондоне Анге Постекоглу.



Вернулись бы "шпоры" в игру, не придерживаясь своих принципов? Очень сомнительно — все же такой результат, как 3:3, сформировался в этой игре именно потому, что лондонцы изначально согласились с игрой на встречных курсах и обменом атаками. Если в предыдущих матчах им не повезло, или же команду подводила дисциплина, то тут Фортуна уже улыбнулась "Тоттенхэму" — особенно, со свистком судьи Саймона Хупера, остановившим забег Джека Грилиша на ворота Гульельмо Викарио.



Самое главное, что показал "Тоттенхэм" в этой игре, а немногим ранее и "Челси": "Сити" в нынешнем состоянии далеко не безгрешен, и команде Гвардиолы свойственна небрежность, которой не было в предыдущем сезоне. Соперники "Сити" как в отдельных матчах, так и в чемпионской гонке в целом, могут рассчитывать на то, что ошибки у "горожан" будут случаться, и такой настрой чемпиона дает надежду на огненную борьбу за титул до последнего тура с участием нескольких команд.



Молодым игрокам "Челси" нужно быть более дисциплинированными



"Челси" нужно больше дисциплины на поле — это главный вывод по матчу с "Брайтоном", который "синим" удалось выиграть, но — с большими проблемами, созданными на ровном месте Конором Галлахером. Зачем полузащитнику "Челси" понадобился подкат под Билли Гилмора в центре поля в ситуации, когда от шотландца не исходила угроза воротам "Челси"? Тем более, в положении игрока, игравшего с желтой карточкой. Кроме того, вышедшему на поле с капитанской повязкой.



Возможно, именно капитанская повязка немного затмила разум Галлахера, и он воспринял функции капитана в том числе в том, чтобы охотиться за каждым мячом, но все же игроку, которого Почеттино видит в перспективе лидером молодого коллектива, нужно быть умнее.



Дисциплина нужна не только Галлахеру — нападающий Николя Джексон получил в этом сезоне уже семь желтых карточек! У "Челси" худшие дисциплинарные показатели в лиге, но самое странное то, что они не являются грязной командой. Проблема в том, что молодежь Почеттино продолжает делать глупости.



Футболисты "Бернли" немного облегчили жизнь Компани



Матч против "Шеффилд Юнайтед" в исполнении "Бернли" был больше похож на времена прошлого сезона, когда команда Венсана Компани феерически выступала в Чемпионшипе. Благо соперник, пришедший вместе с "кларетовыми" из первого дивизиона, точно не стал сильнее по сравнению с прошлым сезоном, и на его фоне мотивированному "Бернли" удалось, наконец, проявить себя в Премьер-Лиге.



Что интересно, делавшая ставку на владение мячом команда Компани в этой игре была куда более прямолинейной и активно использовала навесы с последующими ударами головой. Вероятно, Компани осознал, что для выживания в лиге сильнейших недостаточно того "шелкового" футбола, который приносил результат в Чемпионшипе, и пришло время прибавить в агрессии.



"Мы пытаемся быть более решительными и агрессивными", — сказал бельгиец. "Если такие выступления продолжатся, я буду верить, что мы способны закрепиться в Премьер-Лиге". После этого матча кого-то должны были уволить, и не повезло Полу Хекингботтому, который уступает свое место Крису Уайлдеру — менеджеру, с которым "клинки" уже решали задачу сохранения прописки в Премьер-Лиге.



"Ливерпуль" все больше напоминает времена "раннего Клоппа"



Юрген Клопп в "Ливерпуле" уже так долго, что к его работе на "Энфилде" можно применять термины, которые часто используют, когда вспоминают Арсена Венгера — "ранний" Венгер и "поздний" действительно сильно отличались друг от друга.



У Клоппа также в "Ливерпуле" было несколько периодов, когда команда серьезно меняла свои привычки, характер и стиль. Ранний "Ливерпуль" Клоппа был более романтичным и ярким — он играл сам и давал играть соперникам, что регулярно выливалось в феерически результативные матчи и камбэки "красных".



Это нравилось многим, но не приносило трофеев, что и привело к изменению настроек команды к более прагматичному и скучному стилю, когда "Ливерпуль" стал расчетливым и экономным, не выплескивая всю свою атакующую мощь в каждой игре. Этот период можно было бы назвать "поздним", если бы Клопп не решил задержаться дольше привычного для себя срока в одной команде и не пошел на новый виток на "Энфилде".



Очевидно, что сейчас Клопп строит новую команду, которой, к тому же, предстоит потеря лучшего бомбардира в скором будущем, и сейчас "Ливерпуль" больше напоминает команду первых сезонов при Юргене — не идеальную в обороне, но воодушевленную и страстную, способную как наделать ошибок, так и исправиться с помощью агрессивной игрой в атаке. Игра с "Фулхэмом" — как раз классический пример именно такого футбола.



Лозунг "Эвертон" против всех" начинает работать



Невероятно эмоциональная и громкая реакция болельщиков "Эвертона" на санкции от Премьер-Лиги изначально не помогла команде в матче с "Манчестер Юнайтед", где "ириски" выглядели неплохо, но проиграли. В игре же с "Ноттингем Форест" были настоящие "Собаки войны" (именно так называли команду, которая в схожей ситуации сохранила прописку в Премьер-Лиге, а затем выиграла Кубок Англии), сумевшие направить всю свою злость в правильное русло.



"Эвертону" однозначно будет полезно сейчас видеть врагов во всех соперниках и настраиваться на каждую игру как на последний бой, так как совсем не факт, что дисциплинарные санкции от Премьер-Лиги ограничатся 10 очками штрафа. Энергии трибун хватит надолго в этой ситуации, особенно если "Эвертон" будет регулярно выгрызать очки, как это случилось в матче с "Форест".



"Юнайтед" не хватает характера



"Манчестер Юнайтед" уже больше двух лет не может выиграть в Премьер-Лиге на выезде у команды, которая на момент игры с "красными дьяволами" занимает место в топ-9. Этот статистический факт во многом характеризует коллектив Эрика Тен Хага, которому категорически не хватает тех качеств, которые были у "Юнайтед" практически всегда — даже при Сульшере и Моуриньо, не говоря уже о временах сэра Алекса.



Проблемы в Лиге Чемпионов, где "Юнайтед" несколько раз терял преимущество, также может быть связана с "рафинированностью" команды, которая уже продолжительное время играет без эмоций, необходимых для того, чтобы прыгнуть выше головы.



Если бы у "Юнайтед" была хоть толика той футбольной злости, которую демонстрировал ослабленный эпидемией травм "Ньюкасл", в котором уже третий матч кряду в основе проводит 17-летний Льюис Майли, мы бы увидели на "Сен-Джеймс Парк" более интересный сценарий игры. Да, у "Юнайтед" тоже хватает травмированных, но "Ньюкасл", играя практически без замен, выиграл у "Челси" и едва не одолел на выезде ПСЖ. Тогда как "Юнайтед" не смог удержать фору в два мяча с "Галатасарем" и растворился на "Сент-Джеймс Парк".



Зинченко — все еще не левый защитник



После игры с "Вулверхэмптоном" Александр Зинченко получил порцию критики за ошибку, которая привела к голу "волков" — даже традиционно уходящий от оценок оборонительных качеств украинца Микель Артета была вынужден признать, что "в некоторых зонах категорически нельзя так играть".



Несмотря на то, что Зинченко в очередной раз был очень полезен в игре с закрытым соперником, находя пространство для партнеров, его игра оставила двоякое впечатление. В первом тайме он отдал голевую передачу, регулярно ставил в тупик соперника своими подключениям к атакам, но ошибки в обороне были обратной стороной медали в роли "ложного левого защитника", которую исполнял Александр.



Но всем критикам игры Зинченко просто стоит признать, что он никогда не был левым защитником и, вероятно, не станет им. Артета идет на осознанный риск, когда ставит Зинченко на место левого защитника и, вероятно, просит, чтобы его страховал кто-то из партнеров. А украинец дает игре "Арсенала" в центре поля и впереди то, что компенсирует все его возможные ошибки. Кроме того, в игре Зинченко в матчах с командами из верхней части таблицы куда больше баланса и меньше риска.



Максим Загребин, специально для FAPL.ru