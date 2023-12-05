Рой Кин присоединился к критике Рэшфорда

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин присоединился к критике нападающего "красных дьяволов" Маркуса Рэшфорда.

Забив 30 голов в прошлом сезоне, в этом Рэшфорд пока отличился лишь трижды. Маркус давно подвергается критике, но особенно ему досталось после поражения 1:0 от "Ньюкасла" в минувшую субботу.



Как и Джейми Каррагер, Кин считает, что 26-летнего англичанин, будучи воспитанником "Юнайтед", играет недостаточно хорошо.



"Рэшфорд — местный парень, он получил мегаконтракт, и все это хорошо. Но нужно стараться чуть больше. Ты бегаешь вперед, с эти нет проблем, но нужно бегать и назад. Покрывать дистанцию".



"Ему уже 26, он больше не ребенок. Он должен подавать пример. Он должен вести за собой. Он один из самых опытных игроков в этой раздевалке, и если он не подает пример, это не есть хорошо".



"Мы до сих пор наблюдаем Мартиаля, который забивает гол раз в 14 лет. Они беспорядочно обороняются, и ты судишь "Манчестер Юнайтед" по тому, что они показывают в больших матчах. Если тебе это не по зубам, тогда ты, возможно, не игрок "Манчестер Юнайтед". Я не вижу их в топ-4", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.