"Вест Хэм" объявил награду за поимку грабителей Зума

"Вест Хэм" объявил награду в 25,000 фунтов за информацию, которая поможет арестовать преступников, ограбивших дом капитана "молотобойцев" Курта Зума.





Зума пропустил матч Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" в минувшее воскресенье (1:1), и это связано с инцидентом, который молодая семья Курта пережила накануне дерби.



В особняк к французскому защитнику ворвались вооруженные бандиты, которые забрали наличные деньги и ювелирные украшения на 100,000 фунтов.



Это случилось спустя считанные недели, как супруга 29-летнего футболиста Сандра родила их четвертого ребенка. Семья в полном составе находилась дома во время инцидента.



В своем официальном заявлении "Вест Хэм" выражает поддержку Зума, а также обещает награду за содействие в поимке грабителей.