"Вест Хэм" объявил награду за поимку грабителей Зума
"Вест Хэм" объявил награду в 25,000 фунтов за информацию, которая поможет арестовать преступников, ограбивших дом капитана "молотобойцев" Курта Зума.
Зума пропустил матч Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" в минувшее воскресенье (1:1), и это связано с инцидентом, который молодая семья Курта пережила накануне дерби.
В особняк к французскому защитнику ворвались вооруженные бандиты, которые забрали наличные деньги и ювелирные украшения на 100,000 фунтов.
Это случилось спустя считанные недели, как супруга 29-летнего футболиста Сандра родила их четвертого ребенка. Семья в полном составе находилась дома во время инцидента.
В своем официальном заявлении "Вест Хэм" выражает поддержку Зума, а также обещает награду за содействие в поимке грабителей.
04.12.2023 23:00
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