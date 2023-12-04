"Вест Хэм" объявил награду за поимку грабителей Зума

Курт Зума "Вест Хэм" объявил награду в 25,000 фунтов за информацию, которая поможет арестовать преступников, ограбивших дом капитана "молотобойцев" Курта Зума.



Зума пропустил матч Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" в минувшее воскресенье (1:1), и это связано с инцидентом, который молодая семья Курта пережила накануне дерби.

В особняк к французскому защитнику ворвались вооруженные бандиты, которые забрали наличные деньги и ювелирные украшения на 100,000 фунтов.

Это случилось спустя считанные недели, как супруга 29-летнего футболиста Сандра родила их четвертого ребенка. Семья в полном составе находилась дома во время инцидента.

В своем официальном заявлении "Вест Хэм" выражает поддержку Зума, а также обещает награду за содействие в поимке грабителей.


Метки Вест Хэм, Зума, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 04.12.2023 23:00

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