Премьер-Лига продала телевизионные права на 6.7 млрд. фунтов
Премьер-Лига согласовала новый телевизионный контракт стоимостью 6.7 млрд. фунтов с компаниями Sky Sports и TNT Sports насчет трансляций своих матчей на территории Великобритании.
Данный контракт рассчитан на четыре года — с сезона 2025/26 по 2028/29.
Согласно достигнутым соглашениям, Sky получит минимум 215 матчей для прямых трансляций каждый сезон, включая все 10 в заключительном туре.
Гарантированная доля TNT составит 52 матча за сезон, включая выпадающие на 12:30 субботы игры и два тура полностью в "мидуик".
Компания Amazon, которая сейчас показывает по 20 матчей за сезон в Британии, прав не получила.
Премьер-Лига называет эту сделку "крупнейшей по продаже спортивных медиа прав, когда-либо заключенной в Великобритании". Стоимость текущего телевизионного контракта на три года, рассчитанного до 2025, составляет 4.7 млрд. фунтов.
04.12.2023 22:00
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пиратили и будем портить после окко, ибо нехуй
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Как же АПЛ ебeт
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