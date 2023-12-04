Премьер-Лига продала телевизионные права на 6.7 млрд. фунтов

Трофей Премьер-Лиги Премьер-Лига согласовала новый телевизионный контракт стоимостью 6.7 млрд. фунтов с компаниями Sky Sports и TNT Sports насчет трансляций своих матчей на территории Великобритании.

Данный контракт рассчитан на четыре года — с сезона 2025/26 по 2028/29.

Согласно достигнутым соглашениям, Sky получит минимум 215 матчей для прямых трансляций каждый сезон, включая все 10 в заключительном туре.

Гарантированная доля TNT составит 52 матча за сезон, включая выпадающие на 12:30 субботы игры и два тура полностью в "мидуик".

Компания Amazon, которая сейчас показывает по 20 матчей за сезон в Британии, прав не получила.

Премьер-Лига называет эту сделку "крупнейшей по продаже спортивных медиа прав, когда-либо заключенной в Великобритании". Стоимость текущего телевизионного контракта на три года, рассчитанного до 2025, составляет 4.7 млрд. фунтов.


Метки Sky Sports, TNT Sports, Премьер-Лига, ТВ

Автор mihajlo   

Дата 04.12.2023 22:00

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  1. superperez101 04.12.2023 22:38 # superperez101
    пиратили и будем портить после окко, ибо нехуй

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  2. ratamahatta 04.12.2023 22:36 # ratamahatta
    Как же АПЛ ебeт

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