Ричардс: "Что-то не в порядке с "Сити"

Бывший защитник "Манчестер Сити" Мика Ричардс считает, что у "горожан" разладилась игра в обороне.

Накануне "Сити" продлил свою серию без побед в Премьер-Лиге до трех трех матчей, сыграв вничью против "Тоттенхэма" (3:3).



В этих трех матчах, которые все завершились вничью, "Сити" пропустил восемь голов, и Ричардс считает, что это явно свидетельствует о спаде в игре "горожан".



"Просто что-то не в порядке с "Манчестер Сити". Против них слишком легко играть на контратаках, и они снова совершили много индивидуальных ошибок".



"Глядя на концовку матча, понимаешь, что все решила концентрация. Ты должен сохранять концентрацию в ключевые моменты, а они этого не сделали".



"Нужно отдать должное "Тоттенхэму", они были великолепны. Они нашли способ доставить проблем сопернику. У "Манчестер Сити" возникали разрывы в полузащите и обороне. В данный момент времени их игра лишена организованности".



"Они определенно переживают спад. Эта команда "Сити" так сильно полагается на нападающих, которые их выручают. Обычно, когда счет становится 1:1, атакующие игроки "Сити" берут инициативу в свои руки и забивают два-три гола".



"В данный момент этого не происходит. Они позволяют соперникам возвращаться в игру. Им нужно обороняться лучше".



"Рубен Диаш считается одним из лучших в лиге, тогда как Натан Аке должен был снимать подачу на голову Кулусевски. Это все индивидуальные ошибки. Они уязвимы в обороне, и команды больше не боятся атаковать против них", — сообщил Ричардс Sky Sports.