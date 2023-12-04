Бернарду Силва: "Рефери принял очень, очень плохое решение"
Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва считает, что рефери Саймон Хупер принял "очень, очень плохое решение" против его команды в матче с "Тоттенхэмом".
Своим неуместным свистком в компенсированное время Хупер сорвал выход Джека Грилиша один на один, заставив "Сити" довольствоваться ничьей 3:3 в домашнем противостоянии с "Тоттенхэмом".
По мнению Силвы, Хупер грубо ошибся в данной ситуации, однако Бернарду отказывается перекладывать вину на рефери и считает, что "горожане" должны были решать судьбу матча раньше.
"Это плохое решение, и каждый видел это. Но в конце концов все мы люди".
"Рефери, наверное, первым осознал, что это было очень, очень плохое решение, потому что он (Грилиш) выходил один на один с голкипером и мог принести нам три очка".
"С этим тяжело смириться, но что поделать, таков футбол, и порой люди совершают ошибки".
"Мы пропускали поздние голы против "Арсенала", "Челси", "Ливерпуля", а теперь и "Тоттенхэма", набрав семь очков. Мы могли лидировать в лиге с четырьмя очками отрыва, если бы должным образом сделали свою работу, убивая интригу или, по крайней мере, не пропуская на последней минуте. На этом уровне имеют значение эти маленькие детали".
"Нам нужно больше требовать от себя, каждому из нас", — цитирует Силву The Independent.
04.12.2023 19:00
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Голубые и петушары
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Да ладно хватит ныть... Сегодня повторы посмотрел... Грилиш мог быть в оффсайде а во вторых ему надо было почти с середины поля преодолеть 40-50м .. Да и позади были 2 игрока Тотенхэма примерно в метре от алкоты.. Так что не факт что убежал бы и во вторых забил бы он?
Источник: http://fapl.ru/posts/104390/?c=1#c7864279
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а тем временем во всех пабликах обсуждают какой огненный сезон и как плотно таблица идет) спасибо судьям хули) кто не понял, все эти ошибки в ковычках для поддержания интереса к АПЛ в целом ) потому что когда к НГ уже вырисовывается чемпион, то половина зрителей теряет интерес к турниру , что для самого конкурентного турнира - очень плохо)
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куда уж больше)
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