"Ньюкасл" может позвать Де Хеа

"Ньюкасл" задумывается о приглашении бывшего голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа.

В минувшую субботу "Ньюкасл" отпраздновал победу над "Манчестер Юнайтед" в Премьер-Лиге со счетом 1:1, однако этот успех был омрачен травмой первого номера "сорок" Ника Поупа.



Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау сразу заявил, что 31-летний Поуп, вероятно, вывихнул плечо, и теперь медикам нужно принять решение насчет операции.



Ранее в своей карьере Поуп уже перенес похожую травму, отсутствуя чуть более пяти месяцев — с июля 2018 по январь 2019.



Daily Mail ожидает, что на сей раз Поуп пропустит около четырех месяцев, и это все равно является колоссальной потерей для клуба с "Сент-Джеймс Парк".



Однако приближается трансферное окно, и "Ньюкасл" может попытаться укрепить последний рубеж, и доступный свободным агентом Де Хеа называется одним из рассматриваемых "сороками" вариантов.



33-летний Де Хеа находится без клуба с конца июня, когда истек его контракт с "Манчестер Юнайтед", за который он отыграл 12 сезонов.



В ближайших же матчах ворота "Ньюкасла" будет защищать Мартин Дубравка, который и заменил Поупа в игре с МЮ. Также у Хау есть Лорис Кариус.