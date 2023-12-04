"Шеффилд Юнайтед" собирается уволить Хекингботтома

Пол Хекингботтом будет уволен с поста главного тренера "Шеффилд Юнайтед" в ближайшие 24 часа.

В минувшую субботу "Шеффилд Юнайтед" потерпел сокрушительное поражение 5:0 в гостях у "Бернли", оказавшись на последнем месте в Премьер-Лиге.



"Клинки" набрали только пять очков в этом сезоне Премьер-Лиги, проиграв 11 из 14 матчей, и столь удручающие результаты предрешили судьбу Хекингботтома, сообщает BBC.



После матча на "Терф Мур" Хекингботтом раскритиковал свой клуб за "финансовые нежели футбольные решения", намекая на продажу ключевых игроков после повышения в классе минувшим летом.



В итоге "Шеффилд Юнайтед" отменил назначенную на понедельник пресс-конференцию Хекингботтома и, как ожидается, обратиться к своему бывшему наставнику Крису Уайлдеру, который покинул клуб в 2021 году.