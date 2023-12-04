Хупер не отстранен от работы, несмотря на ошибку против "Сити"
Рефери Саймон Хупер не был отстранен от судейства после своей ошибки в матче Премьер-Лиги между "Манчестер Сити" и "Тоттенхэмом".
Накануне "Сити" и "Тоттенхэм" сыграли вничью 3:3, а в самой концовке матча на "Этихад" Хупер своим свистком сорвал выход Джека Грилиша один на один, хотя изначально позволил "горожанам" продолжить игру после фола на Эрлинге Холанде.
По информации Sky Sports, сам Хупер и судейский корпус признают, что в данном эпизоде имела место "человеческая ошибка".
Ранее в этом сезоне Хупер был отстранен от судейства после того, как отказался присудить пенальти "Вулверхэмптону" в проигранном матче Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" (1:0) за фол Андре Онана на Саше Калайджиче в компенсированное время.
На сей раз судейский корпус не стал снимать Купера, который исполнит роль рефери в матче Премьер-Лиги между "Шеффилд Юнайтед" и "Ливерпулем" в среду вечером.
04.12.2023 16:00
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кстати, 2 раз в сезоне явные действия в пользу петушков
как никак здесь -1, и с колбасой -2
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Была ли там ошибка? Я толком не понял, но вроде бы он свистел раньше, чем стало ясно о выходе 1 на 1.
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еще пару раз отнимут очки у ситы, тогда наконец поймут, какая она эта мнимая справедливость
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