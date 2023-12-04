Жоржиньо: "Игра не закончена, пока рефери не дал свисток"

Полузащитник "Арсенала" Жоржиньо заявил, что его команда не может позволить себе расслабляться и выключаться из игры по ходу матча.

Забив два быстрых мяча против "Вулверхэмптона" в минувшую субботу, "Арсенал" не смог воплотить свое значительное игровое преимущество в третий гол.



Со временем "канониры" даже перестали стремиться к третьему голу, чем "волки" воспользовались в концовке, сократив разницу в счете до минимума.



И хотя "Арсенал" удержал победу (2:1), заключительные минуты получились чрезвычайно нервными для хозяев "Эмирейтс", и Жоржиньо считает, что это должно стать уроком для его команды.



"В Премьер-Лиге игра никогда не бывает закончена. Когда ведешь 2:0, ты должен думать, что игра еще не закончена. Ты должен продолжать стараться, стремиться к третьему голу, четвертому, а также уважать игру".



"Таким должен быть настрой, потому что иногда ты можешь полностью контролировать игру, а затем внезапно перестаешь делать простые вещи, которые нужно продолжать делать и которые помогли тебе оказаться в этом моменте".



"И тогда ты оказываешься в беде, потому что каждая команда в лиге сильна и опасна. Мы должны стремиться забить еще, еще и еще. Думаю, такой настрой нам необходим".



"Я много пытаюсь разговаривать и помогать своим партнерам по команде с помощью жестов и голоса. Я стараюсь помогать им доводить игру до конца и одерживать победу, потому что игра не закончена, пока рефери не дал свисток. Ты должен продолжать стараться, продолжать сражаться до конца", — цитирует Жоржиньо Evening Standard.