Хау: "Гордон способен на гораздо большее"

Энтони Гордон Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау уверен, что его нападающий Энтони Гордон способен играть еще лучше.

В минувшую субботу против "Манчестер Юнайтед" (1:0) 22-летний Гордон отличился в своем четвертом подряд домашнем матче Премьер-Лиги, вновь постучавшись в дверь сборной Англии.

Однако Хау убежден, что это далеко не предел для Гордона, купленного у "Эвертона" за 45 миллионов фунтов в январе.

"Думаю, он способен на гораздо большее, но я бы сказал, мои игроки всегда настроены совершенствовать свою игру".

"Энтони обладает этим желанием становиться лучше каждый день. Каждый день, ступая на тренировочное поле, он хочет сделать что-нибудь дополнительно. Порой нам приходится уводить его с поля, когда мы чувствуем, что он сделал достаточно".

"Он обладает этой жгучей мотивацией быть лучшей версией себя, и мы обожаем работать с ним".

"В нем есть эта открытость, он любознателен, он хочет задавать вопросы, он хочет начинать этот диалог и обсуждать игру, что замечательно с нашей точки зрения", — цитирует Хау The Independent.


Метки Гордон, Ньюкасл, Хау

Автор mihajlo   

Дата 04.12.2023 14:00

Количество просмотров Просмотров: 316

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. superperez101 04.12.2023 14:17 # superperez101
    на голову лучше любого пенса, с запасом

    (ответить)

  2. chelsiukpro 04.12.2023 14:06 # chelsiukpro
    Да нет Хау... Он и так на максимуму ебашит и отдает себя! Не даш отдахнуть ему настигнет травма в ближайших турах!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: