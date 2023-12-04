Хау: "Гордон способен на гораздо большее"

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау уверен, что его нападающий Энтони Гордон способен играть еще лучше.

В минувшую субботу против "Манчестер Юнайтед" (1:0) 22-летний Гордон отличился в своем четвертом подряд домашнем матче Премьер-Лиги, вновь постучавшись в дверь сборной Англии.



Однако Хау убежден, что это далеко не предел для Гордона, купленного у "Эвертона" за 45 миллионов фунтов в январе.



"Думаю, он способен на гораздо большее, но я бы сказал, мои игроки всегда настроены совершенствовать свою игру".



"Энтони обладает этим желанием становиться лучше каждый день. Каждый день, ступая на тренировочное поле, он хочет сделать что-нибудь дополнительно. Порой нам приходится уводить его с поля, когда мы чувствуем, что он сделал достаточно".



"Он обладает этой жгучей мотивацией быть лучшей версией себя, и мы обожаем работать с ним".



"В нем есть эта открытость, он любознателен, он хочет задавать вопросы, он хочет начинать этот диалог и обсуждать игру, что замечательно с нашей точки зрения", — цитирует Хау The Independent.