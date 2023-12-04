Хау: "Гордон способен на гораздо большее"
Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау уверен, что его нападающий Энтони Гордон способен играть еще лучше.
В минувшую субботу против "Манчестер Юнайтед" (1:0) 22-летний Гордон отличился в своем четвертом подряд домашнем матче Премьер-Лиги, вновь постучавшись в дверь сборной Англии.
Однако Хау убежден, что это далеко не предел для Гордона, купленного у "Эвертона" за 45 миллионов фунтов в январе.
"Думаю, он способен на гораздо большее, но я бы сказал, мои игроки всегда настроены совершенствовать свою игру".
"Энтони обладает этим желанием становиться лучше каждый день. Каждый день, ступая на тренировочное поле, он хочет сделать что-нибудь дополнительно. Порой нам приходится уводить его с поля, когда мы чувствуем, что он сделал достаточно".
"Он обладает этой жгучей мотивацией быть лучшей версией себя, и мы обожаем работать с ним".
"В нем есть эта открытость, он любознателен, он хочет задавать вопросы, он хочет начинать этот диалог и обсуждать игру, что замечательно с нашей точки зрения", — цитирует Хау The Independent.
04.12.2023 14:00
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Последние комментарии:
на голову лучше любого пенса, с запасом
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Да нет Хау... Он и так на максимуму ебашит и отдает себя! Не даш отдахнуть ему настигнет травма в ближайших турах!
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