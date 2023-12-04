Кин: "Начинаю сомневается, что "Сити" завоюет титул"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин признался, что у него появились сомнения насчет чемпионства "Манчестер Сити" в этом сезоне Премьер-Лиги.

Накануне "Сити" не смог победить дома "Тоттенхэм" (3:3), оформив третью подряд ничью в Премьер-Лиге. На этом отрезке "горожане" утратили лидерство в Премьер-Лиге и сейчас находятся в трех очках от первого места.



Кин по-прежнему склонен считать "Сити" фаворитом на завоевание титула, однако Рой видит у "Ливерпуля" и особенно "Арсенала" реальные шансы обойти "горожан".



"Я бы определенно не поставил против "Манчестер Сити", но я начинаю сомневается, что "Сити" завоюет титул в этом сезоне".



"Существует причина, почему еще никто не делал этого четыре года подряд. Потому что сложно поддерживать эти уровни, это желание, вдобавок ты можешь столкнуться с травмами, потерять ведущих игроков".



"Будет интересно посмотреть на "Арсенал" и "Ливерпуль". Особенно на "Арсенал", учитывая силу и глубину их состава, а также полученный в прошлом году опыт", — сообщил Кин Sky Sports.