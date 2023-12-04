Постекоглу рассказал, как "Тоттенхэм" преобразился во втором тайме против "Сити"

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу рассказал, как помог своей команде преобразиться в перерыве матча против "Манчестер Сити".

"Тоттенхэм" проиграл первый тайм воскресного матча Премьер-Лиги на "Этихад" со счетом 2:1, хотя мог пропустить гораздо больше.



Однако после перерыва "шпоры" заметно прибавили и свели матч вничью 3:3. Это стало возможно благодаря тому, что Постекоглу помог своей команде поверить в себя.



"Это был захватывающий матч. Если честно, нам повезло, что к перерыву мы все еще оставались в игре — "Сити" мог раздавить нас в этот период, примерно как мы могли раздавить "Астон Виллу" на прошлой неделе".



"Во втором тайме мы держались гораздо лучше, гораздо больше контролировали игру, гораздо больше верили в себя, и мы были вознаграждены за это, что замечательно для парней".



Это непросто — я всегда помню, что от бровки это выглядит очень легко, но когда тебе противостоит невероятная футбольная команда, то это сложно".



"Я просто сказал им в перерыве, что возьму ответственность на себя, что бы ни случилось. Особенно, если это не закончится хорошо. Но нужно выйти и просто верить в себя. Думаю, они справились с этим во втором тайме", — цитирует Постекоглу Daily Mail.