Ширер: "МЮ не хватает характера"

Легенда "Ньюкасла" Алан Ширер усомнился в настрое игроков "Манчестер Юнайтед" после поражения 1:0 от "сорок".

По мнению Ширера, его бывший клуб должен был крупнее побеждать МЮ в субботнем матче Премьер-Лиги на "Сент-Джеймс Парк". Алан чувствует, что "красные дьяволы" не умеют проявлять свой характер в тяжелые моменты.



"Ньюкасл" абсолютно сокрушил "Манчестер Юнайтед" на флангах. Триппьер и Ливраменто сенсационным образом действовали против Ван-Биссаки и Далота. Гарначо и Рэшфорд совершенно не помогали своей обороне".



"Рэшфорд был совершенно невыразителен — он выглядел незаинтересованным. Подобное случается так часто. "Ньюкасл" создал так много моментов и должен был забивать много голов".



"На мой взгляд в этом составе "Манчестер Юнайтед" слишком много проблемных игроков. Слишком много игроков с плохим настроем".



"Все в порядке, когда дела идут хорошо. Ты рад катать мяч и играть с высоко поднятой головой, когда все цветет и пахнет".



"Но когда что-то не получается, когда ты немного устал и нужно засучить рукава, обнаруживается, что этой команде не хватает характера", — сообщил Ширер в эфире BBC.